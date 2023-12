Apple lancia iOS 17.2 Release Candidate: novità e sorprese nell’ultima beta

Il momento di iOS 17.2 sembra essere finalmente arrivato, con Apple che ha pubblicato per gli sviluppatori quella che dovrebbe essere la beta candidata a diventare la versione finale del nuovo aggiornamento. Contrariamente a quanto succede solitamente con le versioni di test alla fine del ciclo di sviluppo, Apple ha deciso di riservare qualche importante sorpresa per il nuovo aggiornamento.

iOS 17.2 introdurrà il supporto Qi2 per i vecchi iPhone, ma niente playlist collaborative su Music

Da qualche ora gli utenti iscritti al Developer Program e al Beta Program di Apple possono installare quella che potrebbe diventare la prossima settimana la versione finale di iOS 17.2. Una delle sorprese più grandi arrivate in questa nuova beta è il supporto per il protocollo di ricarica wireless Qi2, che sarà ufficialmente compatibile anche con gli smartphone della linea iPhone 13 e iPhone 14.

Purtroppo, ci sono anche notizie negative: nonostante le playlist collaborative siano state presenti in questo aggiornamento del sistema operativo fino alla Beta 3, sembra proprio che la funzionalità non verrà inclusa nella versione finale. Anche in questa Release Candidate, proprio come nella Beta 4, Apple non ha incluso le playlist collaborative di Apple Music, posticipando probabilmente il lancio ad iOS 17.3.

Per scaricare iOS 17.2 RC non dovrete far altro che recarvi nella sezione “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e selezionare il canale Developer Beta oppure Public Beta per iniziare subito il download e l’installazione della nuova versione del sistema operativo mobile di Apple.

