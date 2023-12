L’AI di Google arriva anche in Chrome: ecco come verrà sfruttata

Da diversi mesi oramai Google lavora all’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti e servizi, tra cui anche il browser Chrome. Gli sviluppatori, infatti, sembrano essere pronti a lanciare una nuova funzionalità che permetterà di sfruttare l’AI per scrivere nuovi testi in modo molto più semplice e rapido, senza mai dover lasciare la casella di digitazione.

La scrittura con AI arriva su Chrome: ecco come funzionerà “Help me write”

Crediti: Google

Questa nuova funzionalità legata all’intelligenza artificiale prenderà il nome di “Help me write” (Aiutami a scrivere) ed inizialmente sarà possibile abilitarla soltanto tramite flag nelle versioni Canary, Dev e Beta del celebre browser di Google sul desktop, diventando poi disponibile per tutti soltanto da febbraio 2024 con la versione Chrome 122.

Tramite Help me write sarà possibile impostare il tono della scrittura, la lunghezza e lo stile, con la possibilità di inserire automaticamente anche le emoji oppure fare battute di spirito. La funzionalità potrebbe tornare particolarmente utile sui social network per la creazione di post più accattivanti, ma anche per utilizzare uno stile più professionale quando si lascia una recensione dopo l’acquisto di un prodotto.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da Google su disponibilità (anche regionale) di questa nuova funzionalità legata all’intelligenza artificiale.

