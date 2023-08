POCO M6 Pro 5G: scheda tecnica, prezzo e uscita

La serie M del brand partner di Xiaomi sta per salutare un nuovo modello: il prossimo medio gamma è ormai dietro l'angolo e si preannuncia come un dispositivo interessate per il suo rapporto qualità/prezzo (nel perfetto stile del marchio). Andiamo a conoscere tutti i dettagli trapelati finora su POCO M6 Pro 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

POCO M6 Pro 5G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Crediti: Pricebaba

Il nuovo arrivato targato POCO dovrebbe essere un rebrand di Redmi Note 12R, dispositivo lanciato in Cina e certificato anche in vari paesi internazionali. Il design di POCO M6 Pro 5G è stato in parte svelato dalle immagini ufficiali e in parte dai leak: il dispositivo presenta una dual camera con flash LED ed un ampio modulo con il logo del brand in bella vista. Frontalmente troviamo uno schermo ampio, con punch hole centrale ed un mento leggermente pronunciato.

Stando alle varie indiscrezioni avremo uno schermo LCD IPS da 6,79″ con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), probabilmente con refresh rate a 90 Hz. Il lettore d'impronte digitali è montato lateralmente.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: POCO

La compagnia asiatica ha confermato già parte delle specifiche di POCO M6 Pro 5G: il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 4 Gen 2, octa-core a 4 nm con una frequenza massima di 2,2 GHz, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il resto delle specifiche comprenderebbe una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W ed una fotocamera principale da 50 + 2 MP. Frontalmente, nel foto centrale, dovremmo trovare una selfie camera da 8 MP o da 5 MP.

POCO M6 Pro 5G – Prezzo e uscita

Crediti: POCO

La data di presentazione di POCO M6 Pro 5G è fissata per il prossimo 5 agosto, al momento solo in India. Comunque si tratta di una serie arrivata in precedenza anche alle nostre latitudini, quindi potremmo dare per scontato il futuro debutto in Italia. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, POCO M6 Pro 5G dovrebbe partire da circa 165€ al cambio attuale (14.999 INR) per la versione base da 4/64 GB. Ci sarebbero poi due varianti superiori, da 4/128 GB e da 6/128 GB, rispettivamente a circa 177€ e 188€ al cambio (15.999/16.999 INR).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le