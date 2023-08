POCO M6 Pro 5G confermato: la nuova serie è in dirittura d’arrivo

Nei giorni scorsi POCO ha confermato il lancio di una nuova serie di smartphone, con un chiaro indizio in merito al prossimo modello in arrivo. Non sappiamo ancora se assisteremo al debutto di un solo dispositivo (per ora) oppure saranno già in due, fatto sta che l'azienda partner di Xiaomi ha iniziato a pubblicare i primi teaser dedicati a POCO M6 Pro 5G: la data di presentazione sembra dietro l'angolo!

POCO M6 Pro 5G, al via i teaser ufficiali: la data di presentazione si avvicina

Redmi Note 12R – Crediti: Xiaomi

Al momento la compagnia asiatica non ha ancora confermato la data di presentazione di POCO M6 Pro 5G, ma è chiaro che il lancio è previsto per il mese di agosto. L'azienda ha mostrato il design del nuovo modello in arrivo, caratterizzato da uno stile in linea con gli altri dispositivi del brand ed una dual camera (con flash LED) a filo con la scocca e inserita in un modulo rettangolare che occupa la parte superiore della cover (con il logo POCO in bella vista).

Crediti: POCO

Sappiamo che si tratterà di un modello 5G, ma per ora non ci sono dettagli ufficiali. In nostro aiuto arrivano varie certificazioni trapelate nelle scorse settimane: il nuovo POCO M6 Pro 5G dovrebbe essere un rebrand di Redmi Note 12R, lanciato in Cina da qualche tempo. In questo caso dovremmo avere un dispositivo mosso dallo Snapdragon 4 Gen 2, alimentato da una batteria da 5.000 mAh e dotato di un display LCD da 6,79″ Full HD+ a 90 Hz e di una dual camera con un sensore principale da 50 MP.

