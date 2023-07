Redmi Note 12R arriverà Global: potrebbe essere un nuovo POCO

Di recente Xiaomi ha lanciato in patria Redmi Note 12R, il primo smartphone dotato del nuovo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm, ed ora arrivano delle novità in merito ad una possibile versione Global. Tuttavia ci sono varie ipotesi sul web e sembra che il medio gamma possa fare capolino alle nostre latitudini come il successore di POCO M5 (lanciato lo scorso anno).

Redmi Note 12R dovrebbe debuttare in versione Global, forse come POCO M6 5G

Crediti: Xiaomi

Nei giorni scorsi è apparso un nuovo smartphone Redmi nel database dell'ente FCC, con la sigla 23076RN8DY e per il mercato Global. Si tratta di un dispositivo che sembra non avere un parallelo cinese, tuttavia i colleghi di Xiaomiui provano ad offrire qualche dettaglio in più (non sappiamo se frutto di fondi oppure delle congetture, che comunque appaiono plausibili). Il dispositivo in questione sarebbe la versione internazionale di Redmi Note 12R, presentato in Cina a fine giugno.

Il terminale certificato presenta Android 13 con MIUI 14 ed un caricatore da 22,5W in confezione. Abbiamo poi un'altra certificazione, questa volta dall'ente IMEI: il telefono è stato approvato (con tanto di conferma per l'NFC) ma sono presenti ben quattro sigle ovvero 23076RN8DY, 23076RA4BR, 23076RN4BI, 23076PC4BI. Quello che è interessante è l'ultimo modello: infatti è l'unico ad apparire con il marchio POCO anziché Redmi.

Quindi, in soldoni, il dispositivo potrebbe arrivare in alcuni mercati Global come Redmi Note 12R ma non vi è la certezza; ad esempio, la sigla 23076RA4BR fa riferimento al Giappone. Intano sappiamo che in altri paesi (tra cui l'India) arriverà come uno smartphone POCO. Un'ipotesi plausibile è che si tratti di POCO M6 5G, nuovo medio gamma della famiglia M. Per quanto riguarda la finestra di lancio, i numeri 2307 fanno pensare al mese di luglio.

