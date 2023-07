Rivoluziona le pulizie con le lavapavimenti smart Tineco: sconti imperdibili al Prime Day!

Il brand Tineco è un marchio specializzato nelle pulizie intelligenti; ne abbiamo parlato in varie occasioni, con approfondimenti in merito alle tecnologie che troviamo a bordo dei suoi vacuum cleaner e recensioni. Ed ora è arrivato il momento di cominciare a scaldare i motori in vista del Prime Day 2023 di Amazon. L'evento dell'anno per cacciatori di sconti e gli utenti in attesa della promo perfetta si avvicina. I fatidici giorni sono l'11 e 12 luglio, ma Tineco darà il via alle danze poco prima, con le prime occasioni anticipate!

La serie di lavapavimenti smart di Tineco è l'ideale per le pulizie di casa: ci aspettano grandi sconti per il Prime Day

Al momento non sappiamo ancora quali saranno tutti i prodotti in sconto e i prezzi per festeggiare il Prime Day. Tuttavia, conoscendo l'azienda, si tratterà di cifre super ghiotte mentre per quanto riguarda i vacumm cleaner in promozione, di certo ci sarà un'ampia gamma di aspirapolvere ma tra i protagonisti dell'evento non mancheranno le lavapavimenti smart di Tineco.

La compagnia, infatti, è il top quando si tratta di pulizie tech e non poteva mancare un'intera gamma di prodotti pensati appositamente per il lavaggio dei pavimenti, in modo da soddisfare le esigenze di pulizia quotidiane anche degli utenti più esigenti (che non si accontentano di un aspirapolvere). Ma quali sono i vantaggi di utilizzare questi prodotti?

Per prima cosa il livello di igiene: le lavapavimenti smart della serie Tineco FLOOR ONE S5 utilizzano un sistema di pulizia ad acqua corrente (in quattro passaggi). L'acqua viene rilasciata sul rullo della spazzola, che mantiene un elevato numero di giri al minuto, e poi viene rilasciata dal movimento rotatorio; infine l'acqua sporca viene aspirata in un serbatoio a parte. Insomma, questo sistema permette di lavare i pavimenti sempre con acqua e spazzole pulite.

Un'altra caratteristica top riguarda il sistema di autopulizia e asciugatura: le lavapavimenti delle serie FLOOR ONE S5, FLOOR ONE S3 e iFloor si puliscono da sole dopo l'uso: basta riporle sull'apposita base e dare il via all'operazione (cliccando sul pulsante dedicato). La funzione Self-Cleaning & Drying si conclude con un'azione di asciugatura a centrifuga che elimina i possibili residui di sporco e cattivi odori: in questo modo le spazzole sono sempre pulite e asciutte.

Infine, le serie FLOOR ONE S5 e FLOOR ONE S3 sono dotate della tecnologia proprietaria Tineco iLoop Smart Sensor, una funzionalità intelligente tramite cui la lavapavimenti regola automaticamente il livello di pulizia durante l'utilizzo. Il dispositivo imposta la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua in base alle esigenze di pulizia, con un bel risparmio anche dal punto di vista energetico.

Tirando le somme, le lavapavimenti smart di Tineco sono la soluzione perfetta per chi non vuole fermarsi ad un vacuum cleaner ma punta ad un prodotto premium e intelligente, in grado di spazzare e lavare le superfici (in modo approfondito). L'alleato definitivo per le pulizie di casa è una lavapavimenti Tineco: siamo curiosi di scoprire quali modelli saranno in sconto per il Prime Day di Amazon, ma sicuramente avremo delle occasioni top! L'appuntamento con Tineco è fissato per il 10 luglio, con le prime offerte Early Bird, una serie di promozioni in anteprima!

Se volete scoprire maggiori dettagli sulla famiglia lavapavimenti Tineco date un'occhiata al sito ufficiale mentre in questo approfondimento trovate tutti i dettagli dedicati al Prime Day!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

