WhatsApp: il trasferimento delle chat su Android e iOS diventa più semplice e veloce

Se vi è capitoato di dover trasferire WhatsApp da uno smartphone ad un altro (per non parlare di iOS) vi sarete sicuramente imbattuti nel tedioso backup su Google Drive e iCloud richiesto per il trasferimento delle chat. Questo, molto presto, cambierà in favore di un sistema più semplice. Meta, infatti, ha annunciato ufficialmente l'arrivo di una nuova funzione che consentirà di trasferire le chat in modo estremamente veloce.

WhatsApp: introdotta la possibilità di trasferire le chat con QR Code

Meta ha annunciato oggi un nuovo aggiornamento di WhatsApp che introduce la possibilità di trasferire le chat da uno smartphone all'altro senza la necessità di utilizzare un backup su Google Drive oppure su iCloud. Scansionando il nuovo codice QR, fornito in sede di configurazione, il trasferimento delle conversazioni sarà automatico ed estremamente semplice.

Purtroppo questa nuova funzione è disponibile soltanto per il trasferimento tra smartphone con lo stesso sistema operativo mobile. Quindi, da Android si potrà passare ad un altro smartphone Android e da iOS solo ad un altro iPhone. Viene quindi mantenuta la necessità di creare dei backup nel caso in cui si voglia passare da Android ad iOS o viceversa.

La nuova funzione è attualmente in fase di rollout e sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane. Chi ha già attiva la funzione, può sfruttare il nuvo trasferimento delle chat attraverso il menu delle Impostazioni.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le