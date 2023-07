Esperienza di volo superiore con Hubsan NeroHawk 2: nuovo drone in offerta lampo!

Arriva un nuovo drone targato Hubsan, un modello quadricottero dotato di caratteristiche davvero niente male. Huban NeroHawk 2 è perfetto per utenti esperti e sicuramente può essere un buon compagno per imparare (a patto che siate pronti a cimentarvi sul serio nel volo dato che non si tratta di un prodotto budget): ecco tutti i dettagli, insieme all'offerta targata Banggood!

Hubsan NeroHawk 2: il nuovo drone arriva su Banggood, subito in offerta lampo

Crediti: Hubsan

Hubsan NeroHawk 2 è il nuovo drone quadricottero del brand cinese, un modello di fascia medio alta caratterizzato da un corpo sobrio ed elegante, con una colorazione nera (come il suo nome) che contribuisce ad aumentare l'impressione di avere tra le mani un prodotto premium. Il drone è dotato di una batteria da 2.800 mAh (40.32 Wh) con funzionalità di protezione intelligenti ed è dotato di resistenza al vento di livello 6 (anche se può resistente tranquillamente anche fino al livello 7).

Il dispositivo offre un'altitudine massima di 3000 m, è dotato di GPS/Glonas/Beidou e monta un sensore CMOS da 1/2.6″ da 12 MP con apertura f/2.2, campo visivo di 80°, velocità di scatto di 1/25s-1/8000s, bitrate video fino a 100 Mbps e registrazione di clip fino alla risoluzione 4K a 30 fps. Il tutto con un tempo di volo di circa 33 minuti.

Crediti: Hubsan

Il nuovo drone quadricottero Hubsan NeroHawk 2 debutta su Banggood ed è subito in offerta lampo a meno di 400€: il prezzo scende del 18% rispetto a quello di listino ed è anche presente la spedizione gratis. Inoltre segnaliamo la presenza sia della custodia che di due batteria: a questo prezzo si tratta di un'occasione davvero niente male!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le