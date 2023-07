Netflix migliora la visione dei contenuti su Google TV e Android TV

Netflix ha lanciato finalmente anche su Google TV e Android TV una nuova funzione che si occuperà di migliorare la visione dei contenuti fornendo una maggiore fedeltà in termini di frame rate. Dapprima esclusiva di Apple TV, il frame rate matching permette di visualizzare i contenuti multimediali alla stessa velocità con cui sono stati realizzati in origine, in modo da mantenerne la fedeltà.

Il frame rate matching di Netflix arriva anche su Google TV e Android TV

Con Android TV 12, questa funzione è stata resa disponibile sul sistema operativo dedicato al grande schermo di Google, senza però che Netflix l'avesse mai effettivamente utilizzata. Il colosso dello streaming, infatti, per diverso tempo ha permesso l'utilizzo del frame rate matching soltanto su Apple TV, ma per fortuna sembra che le cose stiano cambiando.

Grazie all'aggiornamento 10.0.4 di Netflix per Android TV e Google TV, è stato introdotto ufficialmente il supporto per il frame rate matching. Quando il frame rate di un contenuto è diverso da quello del dispositivo che lo riproduce, si genera un fenomeno chiamato jitter: ovvero una variazione della frequenza che può portare alla distorsione della trasmissione.

Grazie al frame rate matching, questo problema è ormai superato: invece dei classici 30 e 60 fps, questa funzione permette la riproduzione dei contenuti anche a 24 oppure 23.976 fps, così come il più classico 50 fps.

Netflix, tuttavia, sembra essere più intenzionata a modificare i piani di abbonamento che le funzioni di streaming negli ultimi tempi. Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata la notizia della cancellazione di uno degli abbonamenti più economici.

