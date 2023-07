Italia da record: debuttano i primi treni a batteria in Europa

Quando si parla di linea ferroviaria, l'Italia è una delle eccellenze in tutta Europa e non solo, e lo conferma il debutto della linea Trenitalia Blues. Secondo la classifica Omio, l'alta velocità italiana rientra nella top 10 mondiale per performance, battuta solo da Cina, Giappone, Spagna, Francia, Germania e Sud Corea. Ma in questo caso la novità non riguarda la velocità bensì l'ecosostenibilità, e la collaborazione con Hitachi Rail fa debuttare nel nostro paese i primi treni ibridi in Europa dotati anche di batteria.

Trenitalia porta in Italia la flotta Blues, i primi treni dotati di tecnologia ibrida con batteria

La natura ibrida di Trenitalia Blues sta nella tripla tipologia di motore di cui è munita la flotta di treni: diesel su percorsi non elettrificati, pantografo su quelli elettrificati e infine a batteria. Quest'ultima è utile per ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico: sulle tratte elettrificate e durante l'arrivo e la partenza dalle stazioni, il treno viaggia in elettrico per ridurre l'uso di carburante fino al 50% e risultare meno rumoroso. Inoltre, i treni sono realizzati con materiali riciclati nonché riciclabili al 95% e utilizzano tecnologie che riducono i consumi a bordo.

Per ora sono stati consegnati 20 treni ma arriveranno a 135, e verranno inizialmente utilizzati nelle tratte in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia e Toscana. Le configurazioni saranno due: quella corta (224 posti a sedere e 165 in piedi) e quella lunga (306 e 224), entrambe con velocità fino a 140 km/h. Ecco quanto dichiara Hitachi Rail Italy: “Segna un importante passo nella nostra strategia per decarbonizzare il trasporto ferroviario europeo. Con circa il 40% delle linee regionali europee che non sono ancora elettrificate, la nostra tecnologia ibrida avrà subito un impatto immediato“.

