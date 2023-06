XULU XR1 è il nuovo mini PC ultracompatto: il più piccolo con Ryzen 7!

Il settore dei mini PC si prepara a ricevere un bello scossone grazie ad una novità davvero accattivante. Stiamo parlando del nuovo XULU XR1, il PC desktop ultracompatto: ha un design futuristico, sta sul palmo di una mano ed è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7, per prestazioni al top!

XULU XR1 con Ryzen 7: il mini PC dal look futuristico e dimensioni ultracompatte

Crediti: XULU

Nel mondo dei computer le dimensioni contano, ma a vincere a man bassa sono i prodotti compatti, in grado di racchiudere in un corpo di piccole dimensioni dei componenti di tutto rispetto. Niente più macchine ingombranti, ma terminali pratici da utilizzare e da posizionare (per una postazione PC minimale, ma senza rinunciare ad un pizzico di stile). E infatti il nuovo XULU XR1 mira proprio a questo: offrire un'esperienza ultracompatta, puntando però anche alla potenza e al look.

Crediti: XULU

Il mini PC è la prima soluzione Ryzen e Windows dotata di un pratico schermo OLED; si tratta di un pannello posizionato sulla parte frontale, che funzione come display di stato. Basta un'occhiata per visualizzare lo stato del processore, la temperatura, la velocità della ventola, l'orario ed altri dettagli.

Un'altra caratteristica da non sottovalutare riguarda la gestione delle memorie: XULU XR1 può essere equipaggiato con il quantitativo di RAM che preferite grazie agli slot che permettono di espanderla fino a 64 GB. Lo stesso vale per lo storage: anche in questo caso è presente un design modulare, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione con SSD fino a 2 TB.

Crediti: XULU

Inoltre il mini PC targato XULU va oltre il semplice utilizzo di mouse e tastiera: il terminale è dotato di una configurazione a doppio microfono in modo da poter gestire registrazioni, comandi vocali e videochiamate. Per quanto riguarda la connettività abbiamo due ingressi HDMI 2.1 ed uno DisplayPort (in modo da utilizzare comodamente fino a tre monitor), tre porte USB 3.1 e tre USB 2.0, un ingresso Ethernet RJ45, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Un mini PC compatto e completo sotto tutti i punti di vista, anche per quanto il sistema di raffreddamento: questo è composto da una ventola e due piastre di rame per la dissipazione del calore.

Crediti: XULU

Il mini PC XULU XR1 è disponibile in tre versioni, in base alla configurazione al processore a bordo. Il modello di punta è XULU XR1 MAX, equipaggiato con una soluzione AMD Ryzen 7 Serie 5000 (8 core, 16 thread, 4.4 GHz Turbo, GPU Radeon RX Vega 8). Lato memorie sono presenti le configurazioni da 16/32 GB di RAM e 1/2 TB di storage SSD. La gamma offre poi le variati XR1 Pro (con AMD Ryzen 5) e XR1 Lite (in questo caso con Ryzen 3).

Crediti: XULU

La gamma XULU XR1 è attualmente in fase di crowdfunding tramite Kickstarter con un prezzo di partenza di circa 276€ (per la versione Lite). Il modello MAX da 64 GB di RAM e ben 2 TB di archiviazione SSD viene proposto invece a circa 543€. Ovviamente si tratta di prezzi e quantità limitate, dedicate a questa fase del progetto: se siete interessanti date un'occhiata alla pagina della campagna di crowdfunding. Per ulteriori dettagli, eccovi il sito ufficiale del brand.

Contenuto realizzato in collaborazione con Xulu.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le