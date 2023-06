Redmi Note 12R ufficiale: è il primo con Snapdragon 4 Gen 2

Fresco di presentazione, lo Snapdragon 4 Gen 2 fa il suo debutto ufficiale all'interno di Redmi Note 12R, il nuovo modello di smartphone Xiaomi presentato in queste ore. Uno smartphone che segue a distanza di qualche mese Redmi Note 12R Pro, una strana (ma non inedita) strategia dove la variante Pro anticipa quella standard.

Lo Snapdragon 4 Gen 2 debutta a bordo di Redmi Note 12R: tutte le novità

Design e display

Sotto il profilo estetico, Redmi Note 12R è molto simile (se non identico) a Redmi 12, e questo significa uno smartphone dal profilo quadrato con il classico modulo fotografico a tre sensori che sbucano dalla scocca. Ha uno schermo LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 90 Hz, e il sensore ID è integrato lateralmente.

Specifiche tecniche

Lo Snapdragon 4 Gen 2 è il microchip che muove il tutto, un SoC a 4 nm Samsung che porta con sé una CPU octa-core Kryo (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Adreno, assieme a 4/6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria. Dentro c'è anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica 18W, mentre il comparto fotografico include una doppia fotocamera da 50+8 MP dotata di ultra-grandangolare.

Prezzo e disponibilità

Redmi Note 12R è disponibile in Cina al prezzo di 1.099 CNY, circa 138€, per la variante base da 4/128 GB, mentre non conosciamo ancora i restanti prezzi. Tuttavia, per il momento non è dato sapere se e quando arriverà anche sul mercato Global.

