Redmi 12 ufficiale, ma dove stanno le novità?

La nuova serie di mid-range della costola di Xiaomi riceve ufficialmente un nuovo modello: Redmi 12, un dispositivo budget che arricchisce la serie 12 del sub-brand targato Xiaomi. Ma se vi aspettate un telefono sensibilmente diverso dai modelli precedenti preparatevi a rimanere delusi, perché se confrontato con Redmi 10 e 10 (2022) non ci sono particolari differenze.

Redmi 12 Global è ufficiale, ma le novità non sono granché

Design e display

Disponibile nelle tre colorazioni Midnight Black, Sky Blue e Polar Silver, Redmi 12 ha un corpo e un frame in plastica, con dimensioni di 168,60 × 76,28 × 8,17 mm per un peso di circa 198 grammi. Frontalmente c'è un display IPS TFT da 6,79″ con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), densità di 396 PPI, refresh rate a 90 Hz (con AdaptiveSync) e protezione Gorilla Glass 3, e non mancano sensore ID laterale e certificazione IP53. Rispetto ai suoi predecessori, la novità più evidente (e per certi versi l'unica) sta nella costruzione, contraddistinta da un profilo meno stondato e più spigoloso, e nelle dimensioni maggiorate.

Caratteristiche tecniche

Piccola delusione lato chipset: c'è il SoC Helio G88 di MediaTek, lo stesso di Redmi 10/10 2022, a 12 nm con CPU octa-core fino a 2,0 GHz Cortex-A75 e GPU Mali-G52. Lato memorie ci sono 4/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio eMMC 5.1 con uno slot microSD fino a 1 TB. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W, e il reparto connettività include USB-C, ingresso mini-jack, dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, mentre il software è MIUI 14 con Android 13. Infine, il comparto fotografico: una tripla camera da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare a 120°, macro e una selfie camera da 8 MP f/2.1.

Prezzo e disponibilità

Redmi 12 è stato presentato in Thailandia al prezzo di 5.299 THB (circa 140€) per la variante da 8/128 GB, mentre non sappiamo ancora il prezzo per le due varianti da 4/128 GB e 8/256 GB. Non è ancora dato sapere se e quando arriverà in Europa.

