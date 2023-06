GameSir X2 Pro è il controller Android certificato Xbox Game Pass (a meno di 50€)

I controller per smartphone non sono tutti uguali e gli appassionati di mobile gaming lo sanno bene. Perché accontentarsi di un modello scadente ed eccessivamente cheap, quando bastano solo 48€ per portarsi a casa una vera e propria belva? GameSir X2 Pro è il controller Android approvato per Xbox Game Pass: bello, aggressivo, comodo ed economico, perfetto per giocare ai titoli tripla AAA in formato portatile!

Con GameSir X2 Pro i giochi Xbox Game Pass sono perfetti anche su Android

GameSir X2 Pro è il dispositivo che unisce tutti i vantaggi di un controller da gaming con il formato compatto: il pad Android è realizzato in collaborazione con Microsoft e certificato Xbox Game Pass. Si tratta quindi di un accessorio originale, presente anche nello store ufficiale della console e dotato del marchio Xbox.

Il controller è progettato specificamente per Xbox cloud gaming su telefoni Android e monta grilletti analogici magnetici a effetto Hall, joystick analogici ALPS, 2 pulsanti posteriori (mappabili) e impugnature gommate antiscivolo. Il dispositivo si collega allo smartphone tramite la presa USB-C presente nell'alloggiamento ed è adatto alla maggior parte dei telefoni Android con una lunghezza massima di 179 mm.

Il controller per smartphone Android GameSir X2 Pro è in offerta con codice sconto: il prezzo scende a meno di 50€ su GShopper, un'occasione decisamente ghiotta per mettere le mani su una soluzione perfetta per giocare da telefono (specialmente se siete degli utenti Xbox Game Pass)!

