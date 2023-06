Honor 90 ha il miglior display della sua categoria, secondo DxOMark

Dopo il debutto del fratello minore Honor 90 Lite, ora non resta che pazientare fino all'uscita del modello di punta della serie Number. Honor 90 5G arriverà in Italia il 6 luglio e nel frattempo il giudizio di DxOMark ne anticipa il debutto: il laboratorio indipendente più conosciuto quando si parla di test ha dato il suo giudizio in merito al display del nuovo smartphone, con una valutazione più che positiva!

Honor 90 5G: le prestazioni del display sono eccellenti su DxOMark

Il nuovo arrivato del brand cinese ha totalizzato ben 140 punti su DxOMark, per quanto riguarda il display: Honor 90 5G è idoneo al DxOMark Display Gold Laber e si è assicurato una posizione eccellente nella classifica generale del laboratorio. In quella globale il dispositivo si è piazzato in 12° posizione ma per quanto riguarda la sua categoria è al 1° posto, insieme ai rivali Google Pixel 7 e Pixel 7A.

Questo è un risultato davvero notevole dato che i modelli che lo superano sono tutti top di gamma mentre nella fascia di prezzo dei 599$ è il migliore (quindi in riferimento alla gamma medio-alta).

Honor 90 5G monta uno schermo AMOLED quad-curve da 6,7″ ad alta risoluzione (2664 x 1200 pixel), che permette la visualizzazione di 1,07 miliardi di colori e il 100% dello spazio colore DCI-P3. Il tutto si traduce in una riproduzione dettagliata e accurata anche delle immagini più complesse e ricche di colori. Inoltre il display offre anche un picco di luminosità HDR di 1.600 nit (per un'ulteriore esaltazione del colore).

Per conoscere tutti i dettagli del giudizio di DxOMark date un'occhiata anche alla pagina dedicata a Honor 90 5G: la trovate direttamente in fonte. Se volete scoprire tutti i dettagli del nuovo smartphone, eccovi il nostro approfondimento dedicato al debutto in Cina.

