Honor 90 Lite 5G ufficiale: il Dimensity 6020 arriva in Italia

La serie Honor 90 arriva in Italia e oltre al modello standard c'è anche una versione minore. Stiamo parlando di Honor 90 Lite 5G, dispositivo stiloso che dopo essere stato protagonista di grandi anticipazioni è stato presentato ufficialmente. Ecco tutte le novità su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato del nuovo medio gamma.

Honor 90 Lite 5G ufficiale: tutte le novità del nuovo mid-range del brand

Design e display

Il piccolo della serie è dotato di uno stile simile a quello dei fratelli maggiori (anche se sono presenti alcune differenze). Honor 90 Lite 5G si presenta come un dispositivo elegante, caratterizzato da una back cover sgargiante ed un ampio schermo flat con un punch hole centrale con bordi leggermente squadrati.

Frontalmente trova spazio un display LCD LTPS da 6,7″ Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) in 19.9:9 con refresh rate a 90 Hz. Il lettore d'impronte è posizionato di lato mentre il corpo misura 162,9 x 74,5 x 7,48 mm per un peso di 179 grammi in tre colorazioni Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Honor 90 Lite 5G sono basate sul Dimensity 6020 di MediaTek, chip TSMC N7 a 7 nm con CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio non espandibile. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 35W.

Il resto del comparto comprende il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB-C, mentre lato software è presente Android 13, sotto forma di MagicOS 7.1. Passando alla fotocamera, il mid-range offre un triplo modulo da 100+5+2 MP f/1.9-2.2-2.4 con ultra-wide ed un obiettivo macro. Frontalmente, all'interno del foro, abbiamo una selfie camera da 16 MP f/2.45.

Honor 90 Lite 5G – Prezzo e uscita

Honor 90 Lite 5G viene lanciato ufficialmente in Italia al prezzo di listino di 299,90€ per l'unica variante da 8/256 GB, con in omaggio uno fra Honor Band 7 e Honor EarBuds X5.

