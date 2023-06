Altro che pieghevoli: Xiaomi pensa ancora al successore di MIX Alpha

Il 2019 è stato l'anno in cui i Mi Fan hanno sognato alla grande: nel mese di settembre la compagnia cinese ha deciso di sfidare i competitor lanciando un Concept Phone straordinario, in grado di suscitare non poche emozioni. Stiamo parlando di Xiaomi MIX Alpha, dispositivo che più di tutti è stato in grado di incarnare lo spiriti sperimentale del primissimo Mi MIX. Purtroppo questo smartphone non è mai arrivato sul mercato e la casa di Lei Jun ha continuato ad investire sui pieghevoli, fino al debutto del suo primo foldable (a quota due modelli, con un terzo in arrivo). Un vero peccato, ma sembra che Xiaomi non abbia smesso di pensare ad un possibile MIX Alpha 2 con schermo Surround continuando a darci dentro con i brevetti!

Xiaomi MIX Alpha 2 avvistato in un brevetto: in arrivo un nuovo smartphone futuristico?

MIX Alpha

Il concept dietro MIX Alpha è tanto semplice quanto futuristico: un telefono equipaggiato con un display corre tutt'intorno alla scocca. L'effetto finale è una vera meraviglia e più che uno smartphone, sembra di avere tra le mani un gioiello prezioso. Non stupisce che il terminale sia stato cancellato, cristallizzandosi allo stato prototipale (o poco più). Un dispositivo percepito come delicatissimo, costi e prezzi proibitivi e previsioni di vendita per nulla allettanti: tutti i fattori che hanno contribuiti all'interruzione del progetto.

Ma anche se pubblicamente non esiste un successore del concept del futuro, sembra che dietro le quinte i lavori stiano continuando. Un nuovo brevetto – pubblicato proprio il 20 giugno 2023, ma depositato nel 2021 – mostra come potrebbe essere un ipotetico Xiaomi MIX Alpha 2.

Si tratta di un semplice documento con qualche bozzetto, quanto basta per accendere la curiosità. Il brevetto in questione mostra uno smartphone caratterizzato nuovamente da un display Surround (che circonda il corpo), con fotocamere sotto lo schermo sia selfie che posteriori.

I bordi laterali (destro e sinistro) sono sempre occupati dal pannello, interrotto solo da una striscia al centro della back cover. Un look simile a quello del primo Xiaomi MIX Alpha, ma che fa ulteriori passi avanti.

La pubblicazione di questo brevetto indica che Xiaomi MIX Alpha 2 è in arrivo? Purtroppo no: nel corso degli anni abbiamo avuto anche altri brevetti simili (qui e qui, ad esempio) eppure non c'è stato nulla di concreto. Xiaomi sta continuando a sperimentare ed immaginare – magari anche con qualche prototipo, possiamo ipotizzare – ma questo non significa necessariamente che vedremo un nuovo flagship con schermo Surround.

Allo stato attuale – e qui entrano in gioco considerazioni personali – questo tipo di tecnologia appare più come un esercizio di stile che come un qualcosa di utile. Inoltre i prezzi da capogiro non aiutano: meglio realizzare flagship premium come Xiaomi 13 Ultra (che puntano su caratteristiche “tangibili” come il comparto fotografico) piuttosto che virare verso esperimenti fantascientifici che, seppur bellissimi, non aggiungono nulla all'esperienza dell'utente.

