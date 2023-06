ASUS Zenbook S 13 OLED arriva in Italia: è il più sottile della categoria!

Bello, leggero e stiloso, il nuovo arrivato della gamma di laptop premium del brand è un piccolo concentrato di tecnologia. ASUS Zenbook S 13 OLED (2023, UX5304) debutta in Italia dopo l'annuncio di aprile: andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'ultimo portatile della compagnia, il più sottile al mondo della categoria, tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

ASUS Zenbook S 13 OLED disponibile in Italia: caratteristiche e prezzo

Il nuovo ASUS Zenbook S 13 OLED (2023, UX5304) arriva con una serie di caratteristiche da primo della classe. Come anticipato in apertura, si tratta di portatile più sottile al mondo (nella categoria OLED da 13,3″) grazie allo spessore di appena 1 cm. Inoltre parliamo di un modello dotato di uno chassis superleggero, del peso di 1 kg.

Un modello adatto per il lavoro in movimento, dotato di un schermo compatto, dimensioni contenute ed equipaggiato con processioni Intel Core i7 di 13° generazione, 32 GB di RAM, 1 TB di storage SSD, batteria di lunga durata da 63 Wh. Come il nome lascia intendere, il terminale monta uno schermo ASUS Lumina OLED con risoluzione 2.8K. Di seguito lo specifiche complete del notebook.

ASUS Zenbook S 13 OLED (2023, UX5304) – Scheda tecnica Dimensioni: 296.2 x 216.3 x 10.9 mm per un peso di 1 kg Display: 13.3″ 16:10 2.8K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED, 550 nits, 100% DCI-P3 color gamut, DisplayHDR True Black 500 Processore: Intel Core i7 1355U e i5 1335U Grafica: Intel Iris Xe RAM: fino a 32 GB LPDDR5 5200 MHz Storage: fino a 1 TB SSD PCIe Gen 4 Batteria: 63 Wh Connettività: WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 Porte:2 x Thunderbolt 4 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x Audio jack Sistema operativo: Windows 11 Home/Pro



Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, il nuovo ASUS Zenbook S 13 OLED è già acquistabile sullo store ufficiale a 1.599€.

