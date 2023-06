Hubsan ACE SE R: il drone 4K torna in sconto con custodia e doppia batteria!

Siete in cerca di un drone dal prezzo accessibile, magari una soluzione adatta sia a neofiti che ad utenti più esperti? Se i prodotti dei brand più blasonati sono troppo costosi, allora eccovi un'alternativa decisamente ghiotta: il nuovo Hubsan ACE SE R è in offerta lampo su Banggood con custodia e due batterie. Un drone 4K stiloso e performante, per tutte le tasche!

Hubsan ACE SE R torna in sconto su Banggood: il nuovo drone 4K è in offerta lampo

Il nuovo arrivato del brand asiatico si presenta come un upgrade del precedente ACE SE. Il design è simile, fatta eccezione per la texture Carbon Fiber della scocca; il drone quadricottero Hubsan ACE SE R è dotato di un gimbal meccanico a 3 assi e consente di effettuare video in 4K a 30 FPS (grazie al sensore CMOS da 12 MP, FOV 80°, f/2.2).

Il drone quadricottero offre un'autonomia fino a 37 minuti, è dotato di una portata fino ad 1 km ed integra il supporto GPS/Glonass. Il peso è di circa 600 grammi ed è presente sia la possibilità di controllarlo tramite smartphone che attraverso il controller presente in confezione.

Il drone 4K Hubsan ACE SE R torna in sconto su Banggood ed è in offerta lampo con tanto di spedizione gratuita (in bundle con custodia e due batterie).

