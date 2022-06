Hubsan Ace SE è il drone 4K che non teme DJI

Nel settore dei droni, di ogni specie, ci sono alcuni capisaldi determinati tra i brand da acquistare. Oltre al solito DJI infatti, c'è anche Hubsan, che sforna spesso droni come l'Ace SE, quadricottero con supporto alle riprese in 4K ad un prezzo competitivo per la categoria, specie quando in offerta.

Hubsan Ace SE: tutto sul drone quadricottero 4K

Design e caratteristiche

Dalla struttura simile a quella di molti droni quadricottero, cioè a quattro eliche, si ritrova comunque un design piuttosto riconoscibile dato ormai dal brand. A questo, andiamo ad abbinare delle misure abbastanza compatte da 182 x 176.5 x 73mm in massima estensione per un peso totale di 543 grammi. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo un sensore CMOS da 1/2.6″ f/2.2 che permette dunque riprese in 4K 30 fps e riprese notturne in 1080p a 25 fps.

La batteria da 3.800 mAh presente permette un tempo di volo fino a 35 minuti, mentre la trasmissione di immagini da telecomando ha una distanza massima fino a 10 km, con un'altitudine limite di 5000 metri. Ha inoltre una resistenza al vento di classe 8, un sistema di trasmissione digitale SyncLeas 3 e possibilità di inserire una MicroSD fino a 128 GB di tipo U3 per salvare le riprese. La velocità massima raggiungibile in orizzontale è poi di 16 m/s.

Hubsan Ace SE – Prezzo, disponibilità e offerte

L'Hubsan Ace SE è attualmente disponibile sullo store di Banggood, dove potete trovare il drone quadricottero 4K in offerta con codice sconto ad un prezzo seriamente competitivo. Vi lasciamo il box con il link all'acquisto, ricordandovi che trova una spedizione dall'Europa molto comoda. Vi ricordiamo inoltre che per ottenere il prezzo indicato, dovrete riscattare il Coupon dedicato dalla landing page. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

