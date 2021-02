Il futuro di Xiaomi Mi MIX Alpha 2 potrebbe passare da questi brevetti

Nonostante la famiglia Mi MIX sia in pausa da molto tempo, continuano a spuntare rumors attorno ad un possibile Xiaomi Mi MIX Alpha 2. Soprattutto quando, come in questo caso, compaiono nuove immagini tratte da brevetti depositati dalla società nei quali compare quello che potrebbe essere il suo successore. Sin da subito, il concetto di Surround Display fu polarizzante: chi lo amava, chi sosteneva che sarebbe stato impossibile da utilizzare. Xiaomi avrebbe voluto anche commercializzarlo, anche se con un prezzo altissimo, ma la realtà dei fatti è stata ben diversa. Lo smartphone si è confermato essere solo un concept phone e l'azienda ne ha interrotto la produzione ancor prima di venderlo a qualcuno.

Xiaomi Mi MIX Alpha 2 si farà mai? Questi brevetti sembrerebbero confermarlo

La particolarità di Xiaomi Mi MIX Alpha era quella di portare sul piatto un display a 360°, in grado di fare un giro quasi completo attorno alla scocca. Il colpo d'occhio era notevole: non si era mai visto uno smartphone del genere, se non in qualche audace render sul web. L'unica interruzione dello schermo era dettata da una banda verticale sul posteriore, laddove trovava spazio il comparto fotografico. Ma se invece rimovessimo anche questa banda, cosa succederebbe?

A quanto pare Xiaomi ci ha pensato, come possiamo evincere da questi brevetti. Depositato lo scorso luglio ed approvato a gennaio dal WIPO, il protagonista delle immagini è un possibile Xiaomi Mi MIX Alpha 2, vista l'estrema similitudine con il primo modello. A cambiare è l'assenza della succitata banda, con l'azienda che ha preferito optare per un posizionamento alternativo delle fotocamere.

Di questo nuovo Surround Display ne esistono due varianti: la prima presenta una pop-up camera sul frame superiore, nella quale troviamo tre sensori fotografici. La seconda, invece, non ha parti in movimento, bensì un notch ben evidente nella sezione in alto, anche in questo caso con tre fotocamere e doppio flash LED. Ovviamente la prima variante è quella più avvincente, dato che si ha un display veramente full body e senza soluzione di continuità. Data la mancanza di un frame laterale, pulsanti e fori sono tutti sul frame in basso.

Da qui ad affermare che uno Xiaomi Mi MIX Alpha 2 si farà ce ne vuole. L'azienda sembra star prendendo tempo prima di decidere che strada intraprendere, anche se la corsa al full screen si è spostata nel campo dei pieghevoli. Soprattutto da quando sono comparse le immagini di Xiaomi Mi MIX Fold, quello che potrebbe essere il primo pieghevole della società.

