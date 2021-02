Se il Baby Monitor Smart di Xiaovv vi ha incuriosito, allora di certo sarete interessati anche all'ennesimo nuovo prodotto lanciato sulla piattaforma della compagnia cinese. Xiaomi YouPin ha presentato infatti un mini sterilizzatore UV multifunzione – opera del brand FIVE, una delle azienda della sua rosa – perfetto per igienizzare il ciuccio del vostro bebè oppure i piccoli oggetti: inoltre, nel perfetto stile della casa di Lei Jun, si tratta di un dispositivo proposto ad un prezzo irrisorio!

Xiaomi YouPin ha lanciato il nuovo mini sterilizzatore UV multifunzione di FIVE | Caratteristiche & Prezzo

Avere un dispositivo in grado di igienizzare al volo gli accessori è diventato ormai una priorità ma per fortuna quando si parla di risparmio e di qualità la casa cinese ha sempre la risposta pronta. Il mini sterilizzatore UV multifunzione di Xiaomi YouPin arriva sotto il brand FIVE, marchio che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare. Il dispositivo si presenta come un sterilizzatore di piccole dimensioni, fatto apposta per ospitare un ciuccio; ovviamente non si tratta di una soluzione votata solo a questo utilizzo. Infatti il corpo misura 75 x 75 x 80 mm (con protezione IP67) e può essere utilizzato per igienizzare anche piccoli accessori come cuffie, collane, bracciali, anelli e quant'altro.

All' interno trova spazio un sistema con luce UV a 360°, in grado di eliminare fino al 99% dei batteri in soli 5 minuti di utilizzo. La batteria è un'unità da 400 mAh, per un'autonomia fino a 40 giorni di utilizzo.

Il prezzo del nuovo mini sterilizzatore UV multifunzione di FIVE, lanciato su Xiaomi YouPin, è di circa 9.5€ al cambio attuale (quindi soli 74 yuan). Una cifra particolarmente appetibile e speriamo rimanga tale qualora il dispositivo dovesse arrivare anche per noi occidentali.

