Mentre gli appassionati di smartphone del brand cinese saranno di certo felici di iscriversi al programma MIUI Global Beta dedicato al proprio device, quest'oggi ce n'è anche per i Mi Fan sempre attenti alle novità della piattaforma di crowdfunding del brand. Xiaomi YouPin ha dato il benvenuto all'ennesimo prodotto a marchio Xiaovv, un Baby Monitor Smart particolarmente completo e – ovviamente – proposto ad un prezzo interessante.

Xiaomi YouPin presenta il Baby Monitor Smart Xiaovv | Caratteristiche & Prezzo

Per quanto riguarda Xiaovv, si tratta di uno dei brand partner di Xiaomi attivi sulla piattaforma YouPin, un'azienda che abbiamo avuto modo di incontrare in molteplici occasioni e specializzata proprio in telecamere di sicurezza e webcam. Il nuovo Baby Monitor Smart presentato su Xiaomi YouPin adotta un sistema a clip, in modo da poter essere agganciato praticamente ovunque (e direttamente sulla culla).

Il dispositivo è realizzato in ABS, con un tubo in alluminio rivestito di silicone. Inoltre è dotato di un modulo in grado di effettuare riprese in Full HD, con un angolo di 150°; non manca il supporto per le schedine microSD, microfono e comandi vocali.

Ovviamente si tratta di un dispositivo smart, con tanto di connettività Wi-Fi. Di conseguenza è una soluzione in grado di integrarsi alla perfezione con l'ecosistema di Xiaomi e può interfacciarsi allo smartphone tramite l'app del brand dedicata alla domotica. Tra le principali funzioni troviamo il rilevamento del movimento, quello per individuare il pianto del piccolo e la visione notturna.

Il prezzo del nuovo Baby Monitor Smart Xiaovv lanciato su Xiaomi YouPin è di appena 26€ al cambio attuale, ossia 199 yuan.

