MIUI 12.5 protegge la batteria con la nuova ricarica smart

Xiaomi prosegue senza sosta la sua opera di cesellamento di una MIUI 12.5 nella quale trovano spazio varie novità non disquisite in sede di presentazione. Ciò è reso possibile dal Beta Testing, un'iniziativa che permette a tutti i più curiosi di testare con mano le novità in anteprima. E una di queste è molto gradita, dato che si tratta dell'implementazione di una ricarica smart in grado di salvaguardare la longevità della batteria.

Xiaomi aggiorna la MIUI 12.5 Beta con una novità gradita per batteria e ricarica

Analizzando l'ultima versione della MIUI 12.5, ovvero la MIUI 21.2.1 China Beta, è comparsa a sorpresa una nuova voce all'interno del menu della batteria. Traducendola dalla scritta ancora rimasta in cinese si ottiene la dicitura “Smart Charge Protection“. Cliccandoci si entra in un sotto menu dove Xiaomi ci informa della possibilità di attivare una voce che monitora la ricarica per proteggere la batteria. Gli sviluppatori hanno creato un algoritmo che controlla le nostre abitudini di ricarica, regolandola di conseguenza. A seconda di quanto ricarichiamo lo smartphone, questa nuova opzione regolerà la ricarica in ingresso.

Ancora non ci è ben chiaro come funzionerà (essendo una novità fresca fresca di aggiunta nella MIUI 12.5), ma supponiamo che rallenterà la ricarica laddove capirà che non è necessario caricare al massimo della potenza. Questo è un ottimo modo per prevenire l'invecchiamento della batteria, potendo così sfruttare anche caricatori potenti ma non costantemente al picco delle loro capacità. Inoltre, sempre nella Beta è stata aggiunto anche un nuovo con più informazioni sullo stato della batteria.

Come tutte le altre novità del genere, anche la ricarica smart sembra vincolata unicamente ai possessori di uno smartphone con MIUI 12.5. Per il momento, l'unico modo per averla è scaricare ed installare la ROM Beta: qua trovate guida e link al download.

