Come avviare la fotocamera del tuo Xiaomi con lo schermo bloccato

Come abbiamo visto in molteplici occasioni, la MIUI – interfaccia proprietaria di Xiaomi – offre tante scorciatoie e trucchi per poter accedere al volo alle principali funzionalità del sistema oppure per visualizzare informazioni importanti. Se anche voi siete degli amanti della fotografia mordi e fuggi e volete avere sempre la possibilità di scattare al volo con il vostro smartphone, allora ecco come avviare l'app fotocamera di Xiaomi mentre lo schermo è bloccato e spento.

Ecco come fare per avviare l'app fotocamera del tuo Xiaomi mentre lo schermo è spento

Come al solito quando si parla di guide basilari, ricordiamo che questo procedimento non è una soluzione per veterani o utenti esperti della MIUI, semplicemente un'utile compendio per coloro i quali si avvicinano per la prima volta all'interfaccia di Xiaomi. Ovviamente sono compresi anche tutti gli utenti che hanno bisogno di rinfrescarsi la memoria: può capitare a tutti di perdersi tra menù ed impostazioni. Ma come fare per avviare la fotocamera del vostro smartphone Xiaomi mentre lo schermo è bloccato e spento?

Niente di più semplice e le immagini nella galleria in alto parlano chiaro. Non dovrete far altro che accedere alle Impostazioni del dispositivo ed entrare nella sezione dedicata alla Schermata di blocco. Qui troverete ad attendervi l'opzione per avviare la fotocamera da schermo spento: attivatela ed il gioco è fatto!

Ora, per attivare l'app fotocamera da schermo bloccato non dovrete far altro che premere due volte in rapida successione sul pulsante Volume – presente lungo il bordo del dispositivo.

