Quando si sceglie un telefono, uno sguardo all'estetica lo si dà sempre. E niente attira più di uno smartphone con una back cover trasparente. Per questo, il Realme X7 Pro trasparente mostrato dal CEO del brand potrebbe essere la cosa più bella che vedrete oggi.

Realme X7 Pro: la versione trasparente arriva sul mercato?

Guys, how about this transparent version of #realmeX7Pro. Do you want us to launch it? pic.twitter.com/ArQ0drompD — Madhav FutureX (@MadhavSheth1) February 2, 2021

La versione speciale del modello prossimo all'uscita nel mercato Global (con speranza di vederlo anche in Europa) è stata mostrata in uno scatto negli uffici di Realme proprio dal CEO India ed Europa Madhav Sheth. Facendo il paio con quello originale, già molto particolare, che è possibile vedere sul tavolo, notiamo che ha un appeal molto più alto di tanti altri smartphone del brand, quanto meno quelli standard.

Leggendo la didascalia, esso è effettivamente uno smartphone demo, ma non è escluso affatto che il brand possa lanciarlo in un'edizione molto limitata, magari con configurazione di memoria molto alta rispetto agli altri colori. Realme X7 Pro trasparente segue il filone di smartphone speciali trasparenti come Mi 8, Mi 9 e Mi 10 Ultra Explorer Edition, Razer Phone 2 e la cover per OnePlus Nord Creator Edition. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se arriverà sul mercato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu