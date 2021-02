Il dispenser erogatore Xiaomi 3Life è una soluzione comoda e conveniente, a soli 12€

Continua la nostra parata del giorno dedicata ai nuovi accessori lanciati su Xiaomi YouPin, la celebre piattaforma della casa di Lei Jun dedicata alla vendita e al crowdfunding. Dopo il mini sterilizzatore FIVE e il Baby Monitor Smart di Xiaovv stavolta tocca ad un altro brand conosciuto ed apprezzato: stiamo parlando di 3Life, con un pratico dispenser erogatore utile per chi utilizza taniche d'acqua (e non solo).

Da Xiaomi YouPin arriva il dispenser d'acqua 3Life: ecco come funziona | Caratteristiche & Prezzo

Il dispenser erogatore di 3Life lanciato su Xiaomi YouPin arriva con il classico design minimale a cui siamo ormai ampiamente abituati; si tratta di una soluzione universale, in grado di adattarsi in un lampo a taniche e bottiglie di varie misure e di erogare acqua in modo pratico ed intuitivo. Infatti il dispositivo – che misura 156 x 146 x 64 mm per un peso di 262 grammi – presenta un tasto soft touch lungo la parte superiore ed integra una batteria ricaricabile. In questo modo basterà caricare il prodotto tramite USB per una durata fino a 120 litri d'acqua erogati.

Il nuovo dispenser erogatore di acqua di 3Life è stato lanciato inizialmente su Xiaomi YouPin, ma ora è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress al prezzo di 12.7€ (qui trovate la pagina dedicata).

