Dopo essere stato inizialmente presentato all'edizione virtuale del CES 2021, TCL 20 SE sta per affacciarsi ufficialmente qua in Italia. Assieme al modello principale 20 5G, il nuovo smartphone fa parte della linea dotata di pannelli NXTVISION. Introdotta con la serie 10, si tratta di un sistema di ottimizzazione dello schermo, con un motore di visualizzazione dedicato che calibra ad hoc parametri quali colore, nitidezza e contrasto.

TCL 20 SE ufficiale: arriva in Italia il nuovo smartphone low-cost del produttore

Disponibile nelle due colorazioni Nuit Black e Aurora Green, TCL 20 SE misura 172,08 x 77,14 x 9,1 mm ed ha un peso di 206 g. Questo in favore di uno schermo da 6,82″ HD+ con tecnologia NXTVISION, notch a V ed un rapporto di forma del 90%. Sotto al cofano c'è lo Snapdragon 460 di Qualcomm, chipset a 11 nm con CPU octa-core Kryo 240 (4 x 1,8 GHz + 4 x 1,8 Hz) e GPU Adreno 610. Lato memorie troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile via microSD fino a 256 GB, mentre la batteria è una 5.000 mAh con ricarica 18W (anche inversa in stile power bank).

Spostandoci sul retro, oltre al sensore di sblocco c'è una quad camera da 16+5+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con grandangolare, macro e sensore per la profondità. Frontalmente, invece, la selfie camera è una 8 MP f/2.0. Da segnalare la presenza sul fianco di un tasto fisico per il richiamo rapido di Google Assistant.

TCL 20 SE – Prezzo e disponibilità

TCL 20 SE sarà venduto in Italia al prezzo di listino pari a 159,90€. Nessuna informazione, invece, sul periodo di disponibilità sul mercato.

