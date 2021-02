Xiaomi Mi MIX Fold non ha segreti: immagini e specifiche del primo pieghevole

C'è tanta voglia di scoprire come sarà il primo pieghevole di Xiaomi. Le foto in metropolitana dei giorni scorsi hanno riacceso l'hype e adesso scopriamo come sarà fatto questo presunto Xiaomi Mi MIX Fold. Sul nome è ancora presto per sbilanciarci, dato che già in passato l'abbiamo visto chiamare Mi Flex, Mi Fold, per non parlare dei millemila brevetti comparsi in rete. Tuttavia, questa volta il leak è ben più corposo del passato e comprende immagini e specifiche, pertanto vediamo cosa bolle in pentola.

Ecco come sarà Xiaomi Mi MIX Fold, un pieghevole ispirato ma a suo modo originale

Vi ricordate il primo pieghevole mostrato da Xiaomi stessa? Bene, dimenticatevelo: niente strani meccanismi a doppio piegamento, Xiaomi Mi MIX Fold appare come un pieghevole “standard”. Ad un primo sguardo potrebbe ricordare Samsung Galaxy Z Fold, ma in realtà Xiaomi avrebbe adottato una diversa conformazione. Al contrario della coreana, qua c'è un unico display principale, un pannello AMOLED da 12,5″ 2480 x 1860 pixel con refresh rate a 90 Hz.

Non solo: Xiaomi Mi MIX Fold non ha un vero e proprio display esterno. Al suo posto c'è quello che potremmo definire un second display da 2520 x 840 pixel che si sviluppa in orizzontale. Il suo scopo è unicamente di mostrare informazioni quali orario e data, livello della batteria, notifiche, meteo e così via.

Una scelta alquanto azzardata, che pone Mi MIX Fold come un vero e proprio tablet tascabile, dato che non c'è uno schermo più tradizionale sull'esterno. Per l'utilizzo di social, messaggistica e così via si dovrà giocoforza fare affidamento sullo schermo interno, similarmente a quanto avviene con moto RAZR e Samsung Galaxy Z Flip ma con dimensioni ben maggiori. Questa mossa farà sicuramente contenti coloro che si lamentano degli attuali pieghevoli, accusati di avere schermi troppo piccoli (quello interno di Z Fold 2 misura 7,6″, per dire). Al contempo, Xiaomi dovrà impegnarsi per tirar fuori un meccanismo di piegatura a prova di usura, dato che gli utenti lo utilizzeranno molto non avendo uno schermo esterno.

Il leak non si ferma qui, svelandoci anche alcune delle specifiche del pieghevole Xiaomi, che come prevedibile sarà guidato dallo Snapdragon 888 di Qualcomm ed integrerà speaker stereo. Il comparto fotografico comprenderà una tripla fotocamera con Sony IMX766 da 50 MP con OIS, grandangolare 0,5x e teleobiettivo con zoom ottico 3x. È ancora presto per capire quando verrà presentato, anche se probabilmente se ne riparlerà verso metà 2021.

