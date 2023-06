Samsung Galaxy A25 5G nelle prime immagini: Onleaks colpisce ancora

A distanza di una manciata di ore dalle prime (e presunte) immagini leak dedicate al tanto chiacchierato Galaxy S23 FE, arrivano nuove indiscrezioni legate al colosso tecnologico asiatico. Questa volta si tratta di un dispositivo budget, ovvero il prossimo Samsung Galaxy S25 5G (probabilmente in arrivo anche alle nostre latitudini).

Samsung Galaxy A25 5G: eccolo nelle prime immagini render, opera di Onleaks

Come al solito si tratta di immagini render realizzate da Onleaks, noto insider spesso affidabile, che mostrano come sarà il design del nuovo modello della gamma A. Samsung Galaxy A25 5G non è stato ancora annunciato: al momento sono disponibili i modelli A24 e A23 5G, quest'ultimo anche in Italia. Tuttavia sembra probabile che arrivi anche da noi, quindi è ancora più interessante scoprirne i dettagli.

Il prossimo modello della serie, stando alle immagini leak, seguirà lo stesso linguaggio di design dei modelli usciti in questo periodo. Il look si ispira alla serie S23, con una tripla fotocamera senza alcun modulo a contenerla, inserita direttamente della scocca e con il flash LED ad accompagnare il tutto. L'anima budget del dispositivo emerge guardando la parte frontale, dove trova spazio un ampio display con notch a goccia (ed un mento non troppo sottile).

Le dimensioni del telefono dovrebbero essere di 162 x 77,5 x 8,3 mm. Presente all'appello una porta Type-C per ricarica e trasferimento dati, ma anche l'ingresso mini jack da 3,5 mm per le cuffie. Il display dovrebbe essere un'unità da 6,44″ con risoluzione Full HD+ mentre il lettore d'impronte sarebbe posizionato di lato.

Dopo le prime (e presunte) immagini, non resta che attendere indiscrezioni sulle specifiche e magari qualche dettagli sull'uscita del futuro Samsung Galaxy A25 5G.

