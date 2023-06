Google Play Store: addio all’iconico verde Android, ecco il nuovo colore

Google ha recentemente aggiornato il Play Store, introducendo un cambiamento tanto sottile quanto radicale. Nessuno stravolgimento dell'interfaccia grafica, ma un solenne addio all'iconico colore verde Android che ci ha accompagnato nel download di nuove applicazioni per davvero tanti anni. Il Google Play Store, con il nuovo aggiornamento, ha colorato tutti i dettagli grafici di blu/azzurro.

Il Google Play Store diventa blu: anche il Dynamic Color viene messo da parte

Nel mese di aprile il Google Play Store era stato aggiornato per adattarsi al Dynamic Color di Material You: una funzione che permette di sincronizzare il colore dei dettagli grafici in tutto il sistema operativo, mantenendo però il colore verde per gli elementi più importanti all'interno dello Store di Android.

Con il nuovo aggiornamento dobbiamo definitivamente dire addio all'iconica colorazione, in favore di un blu/azzurro pastello che elimina del tutto le possibilità di personalizzazione offerte dal Dynamic Color e dalla Material You. Le prime segnalazioni sono iniziate ad arrivare nei primi giorni di giugno, ma adesso sembra che il rollout sia stato completato e che la nuova colorazione sia disponibile per tutti.

Nonostante il nuovo aggiornamento abbia momentaneamente eliminato il Dynamic Color, non è detto che in futuro non si possa tornare a vedere una personalizzazione completa grazie alle possibilità offerte da Material You.

