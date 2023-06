OPPO Enco Air 3 Pro: cosa aspettarsi dai nuovi auricolari TWS

Non solo Reno 10: durante l'evento del 4 luglio ci saranno anche vari prodotti ed accessori ad accompagnare i nuovi mid-range della serie. Tra questi troveremo anche gli inediti auricolari true wireless OPPO Enco Air 3 Pro che ora si mostrano in una prima immagine (e ci sono anche vari dettagli sulle specifiche).

OPPO Enco Air 3 Pro in arrivo: ecco immagini e specifiche dei nuovi auricolari true wireless

Enco Air 3

La versione Pro arriva come modello superiore delle OPPO Enco Air 3, lanciate in India a febbraio. Durante l'evento di Milano (ricordiamo, il 4 luglio) ci saranno sia le TWS Air 3 che la variante Pro. Queste ultime sono protagonista di un'immagine ufficiale, che ne mostra il design. Impossibile non notare una certa somiglianza con le Enco Free 3, lanciate in Cina.

Enco Air 3 Pro – Teaser per il lancio in India

Insomma, il rebrand è dietro l'angolo: le nostre OPPO Enco Air 3 Pro dovrebbero essere un rifacimento Global del modello Enco Free 3. Di conseguenza le specifiche sono chiare e si tratterà di auricolari true wireless con diaframma in bambù (da 12,4 mm). Aspettiamoci una vestibilità in-ear e la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 49 dB. Immancabili l'audio spaziale, il Bluetooth 5.3, tanta autonomia (fino a 7 ore) e la certificazione IP55.

Le “nuove” OPPO Enco Air 3 Pro arriveranno in Italia il 4 luglio mentre saranno presentate alcuni giorni dopo anche in altri mercati (tra cui l'India).

