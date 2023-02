OPPO Enco Air 3 ufficiali: con audio surround e perfette anche per il gaming

OPPO ha lanciato le Enco Air 3, i nuovi auricolari TWS dal prezzo più accessibile. Rispetto al modello precedente, le nuove cuffiette compiono diversi passi in avanti. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo delle OPPO Enco Air 3.

OPPO Enco Air 3: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Nelle scorse settimane, sono state diffuse già un po' di informazioni sui nuovi auricolari True-Wireless-Stereo di casa OPPO, che trovano adesso conferma con il lancio ufficiale. Lo stesso design è stato già ampiamente svelato da una serie di immagini render, che mostrano degli auricolari semi in-ear dallo stelo allungato e sottile e di dimensioni molto contenute. Il prodotto è stato certificato IP54, per cui sarà resistente alla polvere e all'acqua.

La custodia di ricarica delle OPPO Enco Air 3 è molto particolare e presenta una parte superiore trasparente che lascia intravedere le cuffiette all'interno. Le tonalità disponibili dovrebbero essere due: bianco e azzurro.

Passando alle caratteristiche tecniche, l'elemento più innovativo delle nuove OPPO Enco Air 3 è il nuovo processore HiFi 5 DSP che garantisce prestazioni complessive migliori (questa tecnologia migliora in modo particolare la qualità della voce in fase di chiamata) e una più estesa durata della batteria rispetto al modello precedente, mentre una latenza ultra bassa a 47 ms renderà questi auricolari perfetti anche per il gaming.

Gli auricolari non dispongono di cancellazione attiva del rumore (ANC), ma offrono in compenso l'elaborazione Alive Audio di OPPO, che consente di godere di un audio surround a livello cinematografico. La batteria integrata, invece, garantisce fino a 25 ore di riproduzione musicale e può essere ricaricata completamente in circa 80 minuti. Gli auricolari supportano la ricarica rapida, per cui in appena 10 minuti si possono ottenere 2 ore di riproduzione.

Non manca poi il supporto per la connettività Bluetooth 5.3: le Enco Air 3 possono connettersi a due dispositivi contemporaneamente.

OPPO Enco Air 3 – Disponibilità e prezzo

Il lancio delle OPPO Enco Air 3 è avvenuto in India oggi, venerdì 3 febbraio, insieme a OPPO Reno 8T 5G, al prezzo di 2.999 rupie, ovvero di circa 33€ al cambio.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il