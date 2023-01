OPPO Enco Air 3 nelle prime immagini (e c’è anche la data d’uscita)

Uno dei settori in cui la casa cinese è più ferrata è senza dubbio quello degli auricolari true wireless. Nel corso degli anni OPPO ci ha abituati ad una sfilza di soluzioni di qualità, sia budget che di fascia alta ed ora è in arrivo un ennesimo modello. Le cuffiette TWS OPPO Enco Air 3 spuntano nelle prime immagini render e lo stesso leaker “conferma” anche la data di presentazione.

OPPO Enco Air 3 Buds: le nuove TWS sono in dirittura d'arrivo | Immagini & data

A inizio dicembre gli auricolari true wireless di OPPO sono apparsi in alcuni database, sempre sotto forma di certificazioni. A questo giro le prossime OPPO Enco Air 3 Buds si mostrano in varie immagini, che ne anticipano il design.

Si tratta di cuffie TWS dalle dimensioni contenute, con uno stelo allungato e sottile e indossabilità semi in-ear. La custodia di ricarica presenta la parte superiore trasparente, dettaglio che lascia intravedere le cuffiette all'interno.

Le immagini ci mostrano due colorazioni, una bianca ed una azzurra (in entrambi i casi con uno stile minimale e sobrio. Come riportato dallo stesso leaker, il modello OPPO Enco Air 3 Buds si posiziona come successore delle Enco Air 2 lanciate lo scorso anno.

Si tratterà quindi di una soluzione “economica”, molto probabilmente dal prezzo di partenza intorno ai 69,9€ (come nel caso delle già citate Air 2). Per quanto riguarda la data di presentazione, l'insider riferisce che le OPPO Enco Air 3 Buds saranno lanciate in India insieme a Reno 8T (quindi il prossimo 8 febbraio).

