Lenovo lancia Yoga 13w Gen 2: nuovo convertibile con APU Ryzen 7000

Lenovo ha annunciato in questi giorno il nuovo Yoga 13w Gen 2, uno dei convertibili più apprezzati della compagnia in campo scolastico che torna in una nuova versione, alimentata ancora una volta da una APU fornita da AMD. Per l'arrivo sul mercato, tuttavia, ci sarà da attendere ancora qualche mese.

Lenovo Yoga 13w Gen 2 arriva ad aprile con APU Ryzen 7000

Lenovo Yoga 13w Gen 2 sarà dotato di un display da 13.3″, con rapporto d'aspetto 16:10, una luminosità massima di 300 nits e la protezione Gorilla Glass Victus. Lo schermo, oltre ad essere touch, offre anche il supporto per le penne stylus digitali. Come accennato in precedenza, inoltre, il laptop convertibile sarà dotato di APU Ryzen 7000, in configurazioni con CPU Ryzen 5 7530U e Ryzen 7 7730U, affiancati da una RAM DDR4 fino a 16 GB ed uno spazio di archiviazione su SSD fino a 512 GB.

Questo convertibile sarà alimentato da una batteria da 51 Wh con supporto per la ricarica rapida a 65 W, garantendo un'ottima autonomia sopratutto per quanto riguarda studio e lavoro. Il sistema operativo installato sarà Windows 11, con supporto per il riconoscimento facciale tramite Windows Hello, grazie alla webcam FULL HD. Il PC è dotato anche di un sensore per le impronte digitali, una doppia fotocamera posteriore da 5 MP, una porta HDMI, 2 porte USB di tipo A e un ingresso USB-C.

Lenovo Yoga 13w Gen 2 sarà disponibile sui mercati internazionali nel mese di aprile 2023. Attualmente, purtroppo, non sono ancora note le configurazioni e i relativi prezzi. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni da parte di Lenovo.

