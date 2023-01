OPPO Reno 8T in arrivo: ecco quanto costerà in Europa

Nel corso delle settimane passate sono spuntati vari indizi in merito all'esistenza di un nuovo modello della serie Reno 8: OPPO Reno 8T aka OPPO F23. Secondo quanto trapelato finora, dovrebbero essere lo stesso terminale e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su quello che sappiamo in merito a design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 22/01: un leaker svela immagini, scheda tecnica e prezzo di OPPO Reno 8T. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO Reno 8T & OPPO F23: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

OPPO Reno 8T 4G

I rumors ci dicono che OPPO Reno 8T sarà disponibile sia in versione 4G che 5G a seconda del mercato di riferimento, e che in alcune zone quest'ultimo sarà rebrandizzato sotto forma OPPO F23 5G. Abbiamo quindi tre modelli in dirittura d'arrivo, ma per quanto riguarda i due in versione 5G dovrebbero trattarsi di rebrand di un terminale già lanciato in Cina, ossia OPPO A1 Pro. Ciò significa un posteriore caratterizzato da una banda verticale che racchiude al suo interno il comparto fotografico, con certificazione IP54 e disponibile anche in versione ecopelle.

OPPO Reno 8T 4G avrebbe quindi uno schermo piatto AMOLED 10-bit da 6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 e densità di 409 PPI, refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 120 Hz. Sul modello 5G, oltre a essere curvo, sarebbe un pannello AMOLED 10-bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI e refresh rate maggiorato a 120 Hz. In entrambi i casi, il sensore d'impronte sarebbe integrato nel display e di tipo ottico.

OPPO Reno 8T 5G

Specifiche tecniche e caratteristiche

Non cambia solo il display ma anche la configurazione tecnica, perché su OPPO Reno 8T 4G troveremo il MediaTek Helio G99, SoC a 6 nm con CPU octa-core A76 fino a 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2, 8 GB di RAM LPDDR4X (più 8 GB di RAM virtuale) e 128 GB di memoria espandibile via microSD. Ci sarebbe poi una batteria da 5.000 mAh dotata di ricarica rapida SuperVOOC a 33W, oltre a connettività dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, ingresso mini-jack e software Android 13 con ColorOS 13.

A bordo di OPPO Reno 8T 5G aka F23 5G avremmo invece il Qualcomm Snapdragon 695, SoC a 6 nm con CPU octa-core A78 fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 619, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria espandibile. La batteria scenderebbe invece a 4.800 mAh ma in favore di una più potente ricarica rapida a 67W.

Cambia anche il comparto fotografico: sul modello 4G avremo una 100+2+2 MP f/2.2-2.4-2.4 con primario OmniVision, sensore macro e B&W, oltre a una selfie camera da 32 MP f/2.0; sul modello 5G sarà invece una 108+2 MP f/1.7-2.4 con primario Samsung ISOCELL HM6 e una selfie camera da 16 MP f/2.4, oltre alla presenza di speaker stereo ma l'assenza dell'ingresso mini-jack.

OPPO Reno 8T & OPPO F23 5G – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Reno 8T 5G/4G e F23 5G non è ancora stata fissata ufficialmente, ma non dovrebbe mancare molto. Quello che sappiamo è che Reno 8T 4G dovrebbe debuttare in Europa a un prezzo di 399€ per l'unica variante da 8/128 GB, nelle colorazioni Black e Orange.

