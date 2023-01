Samsung Galaxy Book 3: ecco quanto costeranno i nuovi portatili top

Al prossimo Samsung Unpacked, atteso per il 1° Febbraio, la compagnia asiatica prenderà al mondo la nuova gamma S23 ma durante l'evento ci saranno anche altre novità. Tra queste ci sarà spazio per la serie Samsung Galaxy Book 3 (360, Pro e Ultra), con una sfilza di modelli premium: ora un insider svela il possibile prezzo per l'Europa di tutti i terminali che compongono la serie.

Samsung Galaxy Book 3 (360, Pro e Ultra): leak svela il prezzo per l'Europa

Ovviamente, come si consueto, è bene prendere le varie cifre come un semplice rumor, in attesa di prove più tangibili. Secondo le ultime indiscrezioni, la serie Samsung Galaxy Book 3 dovrebbe partire da poco sopra i 1.000€ (anche se potrebbe essere prevista una versione base dal prezzo inferiore). Il massimo raggiunto sarebbero i 3.799€ necessari per portarsi a casa la versione Ultra con processore i9 di 13° Generazione.

Di seguito trovate i prezzi leak della serie, in riferimento al mercato austriaco (secondo quanto rivelato dall'insider).

Book 3 i5, 16/512 GB – 1.099€

Book 3 360 i5, 8/512 GB – 1.499€ i7, 16/512 GB – 1.749€ i7, 16 GB /1 TB – 1.849€

Book 3 Pro i5, 8/512 GB – 1.749€ i7, 16/512 GB – 1.949€

Book 3 Pro 360 i5, 8/512 GB – 1.949€

Book 3 Pro Ultra i7, 16/512 GB – 2.899€ i7, 16 GB/1 TB – 3.099€ i9, 32 GB/1 TB – 3.799€



Nel frattempo, il buon Roland Quandt ha pubblicato immagini e specifiche complete proprio di Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Si tratterà di un portatile di fascia top con processori di ultima generazione, tantissima RAM e storage SSD (espansibile grazie al secondo slot), uno schermo AMOLED da 16″ e tanto altro ancora.

Per scoprire tutti i dettagli della serie Galaxy Book 3 date un'occhiata al nostro approfondimento. Vi segnaliamo anche l'articolo dedicato dalla famiglia Galaxy S23, in arrivo il primo giorno di febbraio: un inverno particolarmente intenso per gli appassionati di Samsung e per il panorama tech in generale!

