Samsung Galaxy S23: scarica sfondi e live wallpaper ufficiali | Download

Samsung ha finalmente alzato il sipario sul suo nuovo trittico di fascia alta, smartphone che confermano buona parte delle caratteristiche della generazione precedente ma potenziati dal nuovo, potentissimo SoC di casa Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 2. Come ogni nuova serie, anche la Galaxy S23 debutta con una nuova serie di sfondi pronti da sfoggiare. Volete conferire al vostro attuale smartphone quel tocco premium in più? Ecco gli sfondi ufficiali e i live wallpaper di Samsung Galaxy S23, pronti per essere scaricati sul vostro dispositivo!

Come scaricare i wallpaper ufficiali di Samsung Galaxy S23 | Download Sfondi e Live Wallpaper

I nuovi flagship di casa Samsung debuttano con un totale di ventisette nuovi sfondi, tutti in qualche modo correlati alle colorazioni dei nuovi smartphone. Anche questa volta si punta sulla bellezza delle immagini astratte, ma non mancano un set di sfondi dalle tonalità molto più vivaci e linee più definite, che daranno al vostro dispositivo un look definitivamente più pop. Ci sono anche ben 8 sfondi specifici per la modalità DeX. Questi hanno una risoluzione di 3200 × 3200 e possono essere utilizzati anche su PC fisso o laptop.

Oltre alle immagini statiche, potete scaricare anche i bellissimi sfondi live di Samsung Galaxy S23. Questi hanno una risoluzione di 1440 × 3088 e sono in formato MP4, quindi sono supportati dalla stragrande maggioranza degli smartphone attuali.

Utilizzare i nuovi sfondi di Samsung Galaxy S23 è molto semplice: non dovete fare altro che scaricare il pacchetto tramite il link che trovate qui in basso e poi scompattarlo. Fatto ciò, troverete tutti i nuovi wallaper nella memoria del vostro smartphone, pronti per essere utilizzati! Scegliete quello che più vi piace e impostatelo come sfondo.

SAMSUNG GALAXY S23 – SFONDI – DOWNLOAD

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita dei nuovi dispositivi. Per scoprire dove acquistarli e quali sono tutte le promozioni disponibili, invece, cliccate QUI.

