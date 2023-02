Redmi Band 2 ufficiale in Italia: subito disponibile su Amazon

Un po' a sorpresa, Xiaomi ha portato ufficialmente in Italia la nuova Redmi Band 2, una smartband low-cost già lanciata in madre patria nel mese di dicembre. Il nuovo wearable di Xiaomi approda su Amazon Italia con un prezzo davvero super interessante, in grado di far concorrenza anche alla più blasonata Smart Band 7.

Redmi Band 2 arriva in Italia: la smart band low-cost approda su Amazon

Redmi Band 2 è una smartband con display da 1.47″ e design ultra-sottile con uno spessore di soli 9.99 millimetri. Questo dispositivo wearable è in grado di monitorare l‘attività cardiaca per tutto il giorno, con rilevamento della SpO2 e il monitoraggio del sonno durante la notte.

Questa smartband è in grado, inoltre, di resistere all'acqua fino a 5 atmosfere, con una batteria che può garantire fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica completa. Per tutte le altre informazioni su Redmi Smart Band 2, vi lasciamo al nostro approfondimento dedicato.

Xiaomi Redmi Band 2 è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 34.99€, con spedizione a partire dal 3 febbraio. Se siete clienti Prime, la spedizione gratuita è già inclusa nel vostro abbonamento.

