Redmi 12C: il budget phone è in arrivo in versione Global

Oltre alla serie Note 12, la costola di Xiaomi ha lanciato in patria anche il piccolo Redmi 12C: l'entry level è stato ufficialmente l'ultimo budget phone del 2022 ed ora si proietta nel nuovo anno in versione Global. Il lancio è atteso prossimamente, ma le prime certificazioni fanno ben sperare.

Redmi 12C Global sta arrivando

Il debutto internazionale di Redmi 12C potrebbe avvenire a stretto giro, o comunque nel corso delle prossime settimane. Il dispositivo di fascia base è stato avvistato nei database degli enti certificativi BIS e NBTC: è la prima volta che lo smartphone esce fuori dalla Cina e sicuramente arriverà in India. Come sappiamo bene, il debutto di un dispositivo nel paese indiano è spesso un apripista anche per i mercati occidentali e per l'Europa.

Redmi 12C arriverà quindi in versione Global: lo dimostrano sia il nome commerciale nei documenti che la sigla 22120RN86G (dove G sta appunto per Global).

Non ci sono dettagli tecnici, ma è probabile che il telefono avrà le stesse caratteristiche della versione cinese. Parliamo quindi di un device dotato di uno schermo LCD da 6.71″ con risoluzione HD+, mosso dal SoC Helio G85 di MediaTek e dotato di Android 13 (tramite la MIUI 13). Non manca una fotocamera da 50 MP, il supporto Dual SIM, lo slot micro SD e un ingresso per le cuffie.

