OPPO Reno 10/10 Pro e Pad 2: data ufficiale in Italia

Li abbiamo già conosciuti mesi fa, ma adesso OPPO Reno 10, Reno 10 Pro e il tablet Pad 2 stanno per fare il loro debutto sul mercato in Italia. Come spesso accade, il produttore cinese ha prima lanciato i suoi dispositivi in madre patria per poi attendere qualche mese e commercializzarli anche sul mercato Global. Se n'è parlato in lungo e largo, e adesso abbiamo una data ufficiale per tutti questi prodotti, e non saranno i soli.

Abbiamo la data di lancio di OPPO Reno 10, Reno 10 Pro e Pad 2 qua in Italia

L'appuntamento è fissato ufficialmente per il prossimo martedì 4 luglio in quel di Milano, data in cui OPPO presenterà al pubblico italiano le sue novità. I protagonisti sarà ovviamente la serie Reno 10, cioè Reno 10 e 10 Pro: se tutto va come previsto, non ci sarà Reno 10 Pro+, che ancora una volta rimarrà un'esclusiva della Cina.

La serie Reno10, con il claim “la forza del ritratto”, continua a migliorare l'esperienza della fotocamera attraverso innovazioni hardware e software. Dotati di una straordinaria fotocamera per ritratti con teleobiettivo da 32MP e zoom ottico 2X, OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G permetteranno agli utenti di scattare ritratti ultra-nitidi e naturali in qualsiasi situazione.



Nonostante li conosciamo già, i due smartphone arriveranno in una veste leggermente diversa dai modelli cinesi. Entrambi con schermo OLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz, il modello base userebbe il MediaTek Dimensity 7050 per sostituire lo Snapdragon 778G, che dovremmo invece ritrovare sul modello Pro al posto del Dimensity 8200. Non dovrebbe cambiare invece la batteria, una 4.600 mAh con ricarica SuperVOOC a 80W. Parlando di fotocamera, è stato svelato che il modello Pro avrà un modulo ridisegnato per l'occasione: il base avrebbe una 64+8+32 MP e il Pro una 50+8+32 MP, entrambi con ultra-grandangolare e teleobiettivo 2x ma con differente sensore principale, rispettivamente OV64B e Sony IMX890.

Non sono previste invece novità per OPPO Pad 2, il secondo capitolo nella famiglia di tablet lanciato durante la primavera: schermo LCD da 11,6″ 2.8K a 144 Hz, SoC MediaTek Dimensity 9000, batteria da 9.510 mAh con ricarica SuperVOOC a 67W, quattro speaker Dolby Atmos e supporto a tastiera e stylus dedicati. Se vi sembra di averlo già visto, è perché è sostanzialmente identico a OnePlus Pad, da noi venduto a 499€. Ci saranno poi le Enco Air 3, le cuffie TWS OPPO anch'esse già presentate negli scorsi mesi, a cui si aggiungeranno le inedite Enco Air 3 Pro.

