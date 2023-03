OPPO Enco Free 3 saranno le prime TWS con diaframma in bambù

Otre ai nuovi top di gamma della serie Find, la compagnia cinese aggiungerà al suo ecosistema anche un paio di auricolari true wireless e non saranno da meno rispetto agli smartphone. Le prossime OPPO Enco Free 3 promettono un'esperienza audio migliorata ed una cancellazione del rumore più potente: ecco tutto quello che sappiamo su caratteristiche, design, prezzo e uscita sul mercato.

OPPO Enco Free 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e caratteristiche

Il design delle nuove OPPO Enco Free 3 si discosta solo in parte da quello delle Enco Free 2: abbiamo una linea leggermente curva nella chiusura del case ed è presente il logo del brand sulla parte frontale, ma per il resto lo stile è simile. Abbiamo un custodia a ciottolo e un paio di cuffiette minimali, con uno stelo medio e indossabilità in-ear.

Le vere novità sono all'interno, in primis per quanto riguarda il diaframma dei driver: questo è realizzato in una fibra vegetale (bambù). Secondo quanto riportato, questa soluzione andrebbe a migliorare la fedeltà audio. Si tratta di una caratteristica già utilizzata su cuffie e stereo di fascia alta ma è la prima volta che viene introdotta a bordo di un paio di TWS (come sottolineato dalla stessa casa cinese).

Ci sono buone nuove anche per la cancellazione attiva del rumore ANC, che ora salirebbe a 49 dB (rispetto ai 35 dB del modello precedente). Non mancano il supporto Hi-Res e LDAC.

Prezzo e uscita

Le nuove OPPO Enco Free 3 debutteranno il 21 marzo in Cina, insieme alla serie Find X6, nelle colorazioni Green e White. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al momento non ci sono indiscrezioni: ricordiamo che le Enco Free 2 sono arrivate in Italia a 129.9€ (quindi potremmo aspettarci una cifra leggermente maggiore).

