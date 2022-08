Samsung Galaxy A23 5G ufficiale: il 5G è sempre più economico

Altro giro, altra corsa: dopo la presentazione del modello 4G, viene lanciato ufficialmente Samsung Galaxy A23 5G. Questo smartphone rappresenta l'ennesimo capitolo di una fascia economica sempre più indirizzata a integrare la connettività 5G. Vediamo quindi quali sono le sue novità, le differenze col modello 4G e il prezzo a cui viene proposto.

Samsung rinnova la fascia mid-range con il nuovo Galaxy A23 5G

Design e display

Come prevedibile, Samsung Galaxy A23 5G riprende in toto lo stile estetico del modello 4G. Misura 165,4 x 76,9 x 8,4 mm, pesa 197 grammi ed è disponibile in tre colorazioni: Nero, Blu e Pesca. Integra uno schermo Infinity-V di tipo LCD da 6,6″ Full HD+ con sensore d'impronte laterale, protezione Gorilla Glass 5 e notch a goccia per ospitare una selfie camera da 8 MP f/2.2. Differentemente a quanto ci si potrebbe aspettare, il refresh rate cala dai 90 Hz del modello 4G ai 60 Hz di quello 5G.

Specifiche tecniche

Come si evince dal nome stesso, la principale novità di Samsung Galaxy A23 5G è rappresentata dall'utilizzo dello Snapdragon 695 5G. La soluzione Qualcomm offre un boost delle prestazioni del +15% per la CPU e +30% per la GPU. Viene mantenuto il processo produttivo a 6 nm di TSMC, mentre la CPU è di tipo octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz + 6x 1,7 GHz), c'è una GPU Adreno 619 e 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X assieme a 64/128 GB di memoria espandibile via microSD fino a 1 TB.

Di alimentare lo smartphone si occupa una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25W, mentre il reparto connettività include 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1. Il reparto fotografico include quattro sensori da 50+5+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4, completi di stabilizzazione OIS, grandangolare, macro e sensore di profondità. Infine, il software si basa su Android 12 con interfaccia One UI 4.1.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, Samsung Galaxy A23 5G non ha ancora né una data né un prezzo per l'Europa. Considerato che Samsung Galaxy A22 5G venne lanciato a 249€, è probabile che il costo si aggirerà attorno ai 250€.

