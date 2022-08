Risparmia 50€ sul nuovo monopattino elettrico Eleglide Coozy, con questo Coupon

Il settore della mobilità green riserva ogni giorno nuove sorprese, con prodotti sempre più affidabili, completi ed accessibili. Quest'oggi assistiamo al debutto di Eleglide Coozy, un monopattino elettrico che non si fa mancare proprio nulla e che diventa ancora più interessante grazie al codice sconto dedicato (senza contare la spedizione direttamente dall'Europa)!

Eleglide Coozy debutta su Geekmall ed è in offerta lancio con codice sconto

Il nuovo monopattino elettrico del brand cinese debutta su Geekmall e lo fa con un codice sconto dedicato. Eleglide Coozy è una soluzione perfetta per gli spostamenti green in città: il dispositivo integra un motore da 350W, in grado di offrire una potenza fino a 540W ed una velocità massima di 25 Km/h. Inoltre si punta anche sull'autonomia, grazie ad una matteria da 450 Wh: il monopattino è in grado di offrire fino a 50/55 km di autonomia con una singola ricarica.

Ovviamente sono presenti varie modalità di guida, in base alle esigenze: è possibile impostare la velocità massima a 6/10/15/25 Km/h, in modo da poter guidare in tutta tranquillità. I pneumatici da 10″ si adattano a vari tipi di terreno mentre l'ampia pedana da 19 cm è abbastanza larga da permettere di stare in piedi in modo stabile e comodo. Non manca un pad antiscivolo, per restare saldo sulla pedana.

Coozy comprende un doppio sistema di freni composto da E-ABS ed una soluzione a disco posteriore, per una frenata più rapida e sicura. Inoltre, le sospensioni anteriori riducono le vibrazioni, per una guida confortevole in ogni momento.

Il resto delle caratteristiche comprende 4 luci – tra cui un faro anteriore, un fanale posteriore e due luci dedicate alla svolta – ed un pratico display LED per visualizzare lo stato del dispositivo ed i controlli. Ovviamente il monopattino elettrico può essere gestito anche tramite l'app Green Drive disponibile per Android e iOS.

Il nuovo Eleglide Coozy debutta su Geekmall ed è in offerta lancio: il prezzo scende a 549.9€ grazie al codice sconto dedicato e ovviamente è presente la spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

Articolo sponsorizzato.

