Cambio di look per le OnePlus Nord Buds 3: ecco le immagini di Onleaks

Nelle scorse settimane sono trapelati vari dettagli sulle future OnePlus Buds 3, ma ora arrivano novità anche per la gamma budget del brand cinese. Onleaks, insider parecchio affidabile, ha pubblicato le immagini render leak delle OnePlus Nord Buds 3: ecco che cosa sappiamo del prossimi auricolari true wireless economici della compagnia di Pete Lau.

OnePlus Nord Buds 3 tra immagini e specifiche leak: che cosa sappiamo delle nuove TWS

Crediti: Onleaks

Il primo dettaglio che colpisce è sicuramente il design: se siete appassionati di OnePlus o dei conoscitori dei vari prodotti del brand allora avrete notato subito il cambio di rotta. Le attuali Buds Nord 2 (lanciate anche in Italia) presentano una custodia squadrata e lo stesso vale anche per il design dei singoli auricolari. Con le OnePlus Buds Nord 3 le cose sembrano cambiare: la custodia di ricarica ha una forma a ciottolo e le stesse cuffiette presentano uno stile rinnovato. Il coperchio della custodia è realizzato in materiale lucido mentre il resto del corpo presenta una finitura opaca.

Crediti: Onleaks

Al momento mancano dettagli precisi per le specifiche: volendo basarci su quelle della precedente generazione dovremmo avere un corpo IP55, il supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC, controlli touch, oltre le 36 ore di autonomia, Bluetooth 5.3 ed un prezzo accessibile. Non appena ci saranno ulteriori novità sulle OnePlus Buds Nord 3 provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

In merito al debutto, potrebbe avvenire nel corso del primo trimestre le 2024, magari insieme al un nuovo telefono della serie Nord. Per quanto riguarda le OnePlus Buds 3 (il modello superiore), è probabile che il lancio avverrà insieme alla versione Global di OnePlus 12, nel mese di gennaio.

