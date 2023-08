Realme 11x 5G ufficiale: tutte le novità e le differenze con Realme 11

Nelle scorse settimane abbiamo accolto le prime indiscrezioni in merito ad un misterioso modello X della serie Number, dispositivo inedito per la famiglia. Ora Realme 11x 5G è realtà e in questo approfondimento andiamo a snocciolare tutti i dettagli e scoprire specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Realme 11x 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Realme

Le novità di Realme 11x 5G rispecchiano quanto visto nei leak precedenti. Lo smartphone ha un look identico a quello di Realme 11 5G Global, così come varie specifiche in comune. Cambiano alcuni dettagli per rendere il prezzo più abbordabile, ma lo spirito è lo stesso. È presente una dual camera posteriore in un modulo circolare, bordi dritti, angoli arrotondati ed uno schermo flat con punch hole. Il pannello è un'unità LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+, refresh rate dinamico fino a 120 Hz, 680 nit di luminosità, il tutto in un corpo realizzato con un stile glitterato ed uno spessore di soli 7,89 mm. Il lettore d'impronte è integrato nel tasto di accensione, posizionato di lato.

Specifiche tecniche

Crediti: Realme

Similmente a quanto visto con il modello Realme 11 5G (Global), anche le specifiche tecniche di Realme 11x 5G sono basate sul Dimensity 6100+. Cambiano le memorie, la ricarica ed il comparto fotografico, posizionandosi leggermente al di sotto del fratello maggiore. Abbiamo tagli di memoria differenziati, da 6/128 GB e da 8/128 GB, non è presente una variante con storage da 256 GB; la batteria resta un'unità da 5.000 mAh ma la ricarica rapida scende a 33W (da 67W).

Il comparto fotografico fa un passo indietro e il sensore da 108 MP cede il posto ad un modulo da 64 MP, accompagnato da un sensore per la profondità di campo (da 2 MP). Anche la selfie camera opta per un compromesso, passando da 16 MP del fratellone a 8 MP. Ritroviamo il supporto Dual SIM 5G, così come il WiFi Dual Band, Bluetoot 5.2 ed Android 13 sotto forma di Realme UI.

Realme 11x 5G – Scheda tecnica

dimensioni di 165 x 76,3 x 7,89 mm per un peso di 190 grammi

display LCD da 6.72″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 120 Hz , fino a 680 nit di luminosità

(2400 x 1080 pixel), in 20:9, , fino a 680 nit di luminosità chipset MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core: A76 2.2 GHz *2, A55 2.0 GHz*6

*2, A55 2.0 GHz*6 GPU ARM G57 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 64 + 2 MP (f/1.79-2.4) con profondità, PDAF, Flash LED

(f/1.79-2.4) con profondità, PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.05)

lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di Realme UI 4

Realme 11x 5G – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme 11x 5G ha debuttato in India (insieme al modello 11 5G) ad un prezzo di partenza di circa 167€ al cambio attuale (14.999 INR), per la versione da 6/128 GB. Il modello maggiore da 8/128 GB viene proposto invece a circa 178€, ovvero 15.999 INR. Ricordiamo che è in programma il lancio di Realme 11 5G/4G e C51 ma non è dato di sapere se troveremo anche la variante X.

