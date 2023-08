MediaTek come Qualcomm: Dimensity 9300 supporterà l’AI generativa

Qualcomm non è la sola a star collaborando con Meta per portare l'AI generativa su smartphone: anche la rivale MediaTek si sta muovendo nella stessa direzione, a partire dal Dimensity 9300. Entro fine anno avremo scoperto le rispettive proposte high-end di prossima generazione, in primis lo Snapdragon 8 Gen 3, e su entrambi i microchip vedremo nuove implementazioni pensate per l'intelligenza artificiale.

Dopo Qualcomm, anche MediaTek annuncia la sua strategia per l'AI generativa su smartphone

Un tempo, di un System-on-a-Chip si valutavano solamente CPU, GPU e memorie, mentre da qualche anno a questa parte il boom dell'intelligenza artificiale ha portato a nuove valutazioni. Per esempio l'NPU, che nel 2017 venne introdotta da Huawei nel suo SoC Kirin 970 su Mate 10 e P20, e da allora tutti i principali microchip ne hanno una; l'utilità di avere una Neural Processing Unit è quella di avere un co-processore dedicato esclusivamente a tutti quei calcoli per svolgere funzionalità AI, per esempio muovere le reti neurali che permettono alla fotocamera di riconoscere le scene e adeguarsi di conseguenza.

MediaTek afferma che il Dimensity 9300 “sarà caratterizzato da uno stack software ottimizzato per eseguire Llama 2 e da un'APU aggiornata con accelerazione del backbone Transformer, accesso ridotto e utilizzo della larghezza di banda DRAM, migliorando ulteriormente le prestazioni di LLM e AIGC”. Per APU si intende l'AI Processing Unit, e dopo la APU 690 integrata nei Dimensity 9200 e 9200+ possiamo aspettarci una nuova APU 790 di 7° generazione, in cui acceleratori di deep learning, unità di elaborazione visiva e scheduler multicore agiscano per supportare l'intelligenza artificiale.

Sulla base di quanto affermato da MediaTek, tutti i futuri smartphone con Dimensity 9300 saranno in grado di usare il modello LLM di Meta (Llama 2) con più facilità, e lo stesso accadrà con i top di gamma Snapdragon. Nel mentre, aziende come Xiaomi, Samsung e OnePlus si stanno muovendo per portare l'AI generativa su smartphone, ed è solo questione di tempo prima che anche le altre aziende facciano lo stesso. Se foste curiosi di scoprire come sarà il Dimensity 9300, trovate le specifiche in questo articolo.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le