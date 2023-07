AI generativa in locale su smartphone: il nuovo obiettivo di Qualcomm (e Meta)

AI generativa senza cloud: è questo il futuro che vuole Qualcomm, dove lo smartphone sia capace di generare testi, immagini e video da solo, senza l'ausilio di piattaforme online. Da questo desiderio nasce la collaborazione con Meta, azienda che nelle scorse ore ha presentato Llama 2, la seconda versione del suo modello open source di linguaggio di grandi dimensioni.

Qualcomm e Meta al lavoro per integrare l'AI di Llama 2 su smartphone e non solo

Allo stato attuale, qualsiasi azienda voglia implementare le funzioni di AI generativa che abbiamo potuto apprezzare, per esempio testi con ChatGPT, immagini con Midjourney o video con Synthesia, deve necessariamente fare affidamento al cloud, con tutti i limiti che ne conseguono. Qualcomm ha quindi annunciato che porterà le funzioni AI di Llama 2 sui futuri dispositivi con SoC Snapdragon a partire dal 2024; la compagnia cita per ora top di gamma fra smartphone e PC, ma ha menzionato anche visori VR/AR e veicoli.

Ci sono diversi vantaggi del non dover usare i servizi AI via cloud: innanzitutto poter aumentare privacy e sicurezza, in quanto tutte le richieste dell'utente vengono elaborate in locale sul dispositivo e senza inviare alcunché tramite internet. Di conseguenza, le applicazioni possono essere più affidabili ma anche più personalizzabili e – ultimo ma non ultimo – più economiche per gli sviluppatori.

Secondo Qualcomm, avere l'AI locale permetterà di creare applicazioni di vario tipo, come assistenti virtuali più intelligenti, strumenti per creare contenuti multimediali e per migliorare la produttività. Il tutto utilizzabile anche laddove non c'è connessione e anche tenendo il dispositivo in modalità Aereo. Tutto starà alle idee e alla creatività delle aziende software ma anche ai produttori stessi di smartphone e compagnia varia, che potranno usare l'elaborazione hardware dei chip Qualcomm per rendere l'intelligenza artificiale sempre più performante. Tuttavia, per Meta e il suo Llama c'è anche del lavoro da fare per rispettare le leggi dell'AI Act europeo.

