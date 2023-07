Fate attenzione: c’è una nuova truffa che colpisce Google Maps

Ogni mese, più di 1 miliardo di persone nel mondo utilizzando Google Maps, una delle più grandi rivoluzioni da quando quasi tutti hanno uno smartphone in tasca. In un clic si può immediatamente visitare qualsiasi posto nel globo e scoprirne posizione, orari, recensioni, affluenza e – ovviamente – il numero di telefono. Se prima bisognava rivolgersi alle Pagine Gialle di turno per sapere il numero da chiamare per prenotare o avere informazioni, adesso basta prendere lo smartphone e rivolgersi a Maps. Ma è proprio questa comodità che alcuni malintenzionati stanno sfruttando per mettere in atto una vera e propria truffa.

Occhio ai numeri di telefono su Google Maps: potrebbero nascondere una truffa

After a minute the line broke up, but they called me back… from the number +33-4-56-38-67-82 (French number that came up as DTI Publishing in Caller ID). First Red flag. He had a very strong Indian Accent (Red Flag), and was overly eager to help me — Shmuli Evers (@Shmuli) July 16, 2023

Oltre che per prenotare alberghi e ristoranti, c'è chi usa le informazioni rese disponibili da Google Maps per chiamare l'assistenza clienti delle varie aziende. È quello che è successo all'utente Shmuli Evers, che dopo essersi visto cancellare il proprio volo via Delta Airlines dall'aeroporto newyorkese JFK ha prontamente contattato la compagnia per avere spiegazioni. Ma dato che l'assistenza clienti era intasato da altri clienti come lui, ha chiamato il numero Delta mostrato su Google Maps, lamentandosi dell'accaduto. Ed è qui che inizia la truffa.

La chiamata si interrompe bruscamente, e dopo un minuto Shmuli viene richiamato dalla Francia da una numerazione differente, ritrovandosi dall'altro capo della cornetta una persona dall'accento indiano “eccessivamente ansioso” di aiutarlo spacciandosi per un rappresentante Delta. La persona ha quindi proposto un volo alternativo dall'aeroporto di Newark previo pagamento del nuovo volo: Shmuli ha prontamente declinato l'offerta e ha interrotto la chiamata, per poi vedersi contattare ripetutamente via SMS con una richiesta di pagamento 5 volte superiore all'originale.

Looks like @AmericanAir also has a scammer number listed at JFK. @ScammerPayback this is huge. pic.twitter.com/MfmbkHga05 — Shmuli Evers (@Shmuli) July 16, 2023

Incuriosito dall'accaduto, ho personalmente provato a modificare il numero di telefono dell'attività commerciale di un amico tramite l'apposita opzione “Suggerisci una modifica“, ma la modifica non è andata in porto, almeno per ora. Anche se non viene specificato, probabilmente è necessario che un tot di persone richiedano la stessa modifica affinché Google Maps agisca (oltre a possibili controlli paralleli tramite database telefoni), una salvaguardia facilmente aggirabile tramite botfarm illecite.

Ma se si parla di posti che non sono vere e proprie attività commerciali (come nel caso dell'help desk Delta incriminato), allora le maglie di sicurezza di Google si fanno più larghe. Ci sono anche casi di truffatori che creano su Maps finte attività come fabbri, idraulici, ecc., tipologie di posti a cui qualcuno che non è pratico della zona potrebbe rivolgersi, cadendo vittima della truffa. Per non parlare delle truffe “al contrario”: malviventi che, fingendosi del team Google, contattano piccole imprese per avvisarli che la loro pagina Maps sta per essere erroneamente cancellata ma che possono pagare per impedire che accada. Nei casi più estremi si tratta di ricatti belli e buoni, minacciando i proprietari di attività di bombardarli di recensioni negative se non pagano un pizzo digitale.

