vivo Pad 3 sarà il primo tablet con Snapdragon 8s Gen 3? Ecco cosa sappiamo

Di recente la compagnia cinese ha lanciato in patria i pieghevoli top X Fold 3 e 3 Pro, insieme al nuovo vivo Pad 3 Pro: quest’ultimo è stato presentato come il tablet Android più potente in circolazione, il primo mosso dal Dimensity 9300 di MediaTek. A quanto pare anche la versione standard vivo Pad 3 potrebbe avere un primato, questa volta con uno degli ultimissimi chipset targati Qualcomm.

vivo Pad 3: cosa sappiamo sul prossimo tablet del brand cinese

Pad 3 Pro – Crediti: vivo

Non ci sono ancora immagini del prossimo tablet del brand ma è probabile che non avremo grandi stravolgimenti rispetto a quanto visto con il fratello maggiore Pro. Un ampio schermo con cornici ottimizzate ed una back cover con un modulo fotografico circolare (nell’angolo in altro a sinistra della scocca) sembrano la scelta più plausibile. Per quanto riguarda le specifiche, secondo i leak vivo Pad 3 dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm TSMC – CPU 1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520 – GPU Adreno 735). Il chipset Qualcomm presenta alcuni tratti mutuati dal SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3 ed ha già trovato spazio a bordo di vari dispositivi (come lo Xiaomi CIVI 4 Pro) ma mai un tablet.

Il dispositivo sarebbe stato individuato nel database dell’ente 3C con la sigla PA2455 e il supporto alla ricarica da 44W. Tra le altre caratteristiche dovremmo trovare uno schermo LCD (forse un pannello da 12,1″ 2,8K a 144 Hz, come vivo Pad 2), 12 GB di RAM, 512 GB di storage e tanta batteria (presumibilmente un’unità da 10.000 mAh).

La compagnia asiatica non ha ancora confermato l’esistenza di vivo Pad 3: il prossimo evento in programma è fissato per il 13 maggio, con il lancio in patria dei top di gamma X100 Ultra, X100s e X100s Pro. Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per presentare anche il nuovo tablet, ma ovviamente si tratta solo di un’ipotesi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le